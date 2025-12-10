Відео
Головна Фінанси Картки Ощадбанку за кордоном — чому важко розблокувати

Картки Ощадбанку за кордоном — чому важко розблокувати

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 06:01
Картку Ощадбанк заблокували за кордоном — чи вдасться відновити доступ дистанційно
Картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

З початком повномасштабної війни багато українців виїхали за кордон. В інших країнах вони продовжували активно користуватися картками українських банків, однак клієнтам Ощадбанку варто знати, чому можна втратити доступ до своїх рахунків, перебуваючи не в Україні. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Як заблокувати і відновити картку Ощадбанку за кордоном

Як написав користувач в одному із повідомлень на порталі Мінфін, його дружина отримала в Ощадбанку картку для використання за кордоном, однак під час виїзду залишила її в Україні.

"Дружина дзвонила в службу підтримки, щоб отримати доступ до додатка, адже реєстрації через "Дію" тут немає", — пише чоловік. 

За його словами, представники банку порекомендували заблокувати картку, запевнивши, що розблокувати рахунок можна буде за 30 секунд. Дружина погодилася на цю пропозицію.

"Потім ми все-таки знайшли карту і вирішили залогінитись в додатку, щоб розблокувати її. Залогінитись не змогли, бо картка заблокована, подзвонили знову в службу підтримки, щоб розблокувати. Виявилось, що через те, що були спроби (від нас же самих) увійти в додаток, використовуючи нашу ж карту, тепер навіть за голосовою ідентифікацією не можливо, треба перевипускати карту", — розповів українець. 

Він зазначив, що розблокувати картку за кордоном не можна, оскільки банк надає цю послугу лише в Україні.

Які картки Ощадбанку дійсні за кордоном 

За інформацією на сайті держбанку, клієнти за кордоном можуть користуватися будь-якими картками MasterCard або Visa. Для розрахунків доступна така валюта, як:

  • гривня;
  • долар США;
  • євро.

Не дійсними за межами України є картки, на які надходить адресна допомога ВПО. Картками "Простір" теж не вдасться розрахуватися в інших країнах.

Раніше ми розповідали про платні послуги в Ощадбанку. Наприклад, відомо, скільки коштує отримати довідку про стан рахунку. Також ми писали, що Ощадбанк продовжив дію деяких карток до 30 червня 2026 року. Однак деяким клієнтам все ж доведеться перевипускати картки. 

Ощадбанк банківські карти послуги виїзд за кордон картка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
