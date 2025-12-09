Видео
Главная Финансы Переводы Western Union в ПриватБанке — какая проблема возникает

Переводы Western Union в ПриватБанке — какая проблема возникает

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 07:01
Международные переводы ПриватБанк 2025 — почему сложно получить деньги с Western Union
Отделение ПриватБанка. Фото: УНИАН

Получить денежный перевод Western Union через ПриватБанк может оказаться непростой задачей. Иногда, чтобы забрать свои деньги, придется предъявить справку о происхождении средств.

Об этом рассказала одна из пользовательниц на странице ПриватБанка в социальной сети Facebook.

Подробнее о ситуации

По словам женщины, она получила от банка требование предоставить справку о происхождении средств на международные переводы.

null
Комментарий относительно международных денежных переводов в ПриватБанке. Скриншот: ПриватБанк/Facebook

"Я перевела все деньги на счет другого банка", — отметила она.

Справка о подтверждении средств

На сайте ПриватБанка указывается, что подтвердить происхождение средств можно различными документами, в частности:

  • справкой об уплаченном нерезидентом в Украине налоге на прибыль (доходы);
  • документами, подтверждающими получение денежных компенсаций, выплат, материального обеспечения и так далее;
  • таможенной декларацией;
  • справкой о начисленной зарплате;
  • налоговой декларацией за последний отчетный период, которую выдал соответствующий орган в стране регистрации резидента или в стране ведения его бизнеса;
  • документами о получении страховой суммы по договору страхования, получении выигрыша в лотерею, приобретении права на клад.

Отметим, что это не окончательный перечень документов, которыми можно подтвердить происхождение средств. Более подробную информацию клиентам могут предоставить непосредственно в банке.

Ранее мы объясняли, сколько наличных удастся получить, если снимать деньги в банкоматах ПриватБанка. Важно помнить, что в случае необходимости снять большую сумму, то деньги лучше заказывать заранее в Приват 24 или по телефону 3700. Также мы рассказывали, что ПриватБанк добавил новые функции в сервисы для клиентов. Теперь принимать расчеты можно в Instagram или Telegram автоматически.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
