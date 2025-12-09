Международные переводы ПриватБанк 2025 — почему сложно получить деньги с Western Union

Отделение ПриватБанка. Фото: УНИАН

Получить денежный перевод Western Union через ПриватБанк может оказаться непростой задачей. Иногда, чтобы забрать свои деньги, придется предъявить справку о происхождении средств.

Об этом рассказала одна из пользовательниц на странице ПриватБанка в социальной сети Facebook.

Подробнее о ситуации

По словам женщины, она получила от банка требование предоставить справку о происхождении средств на международные переводы.

Комментарий относительно международных денежных переводов в ПриватБанке. Скриншот: ПриватБанк/Facebook

"Я перевела все деньги на счет другого банка", — отметила она.

Справка о подтверждении средств

На сайте ПриватБанка указывается, что подтвердить происхождение средств можно различными документами, в частности:

справкой об уплаченном нерезидентом в Украине налоге на прибыль (доходы);

документами, подтверждающими получение денежных компенсаций, выплат, материального обеспечения и так далее;

таможенной декларацией;

справкой о начисленной зарплате;

налоговой декларацией за последний отчетный период, которую выдал соответствующий орган в стране регистрации резидента или в стране ведения его бизнеса;

документами о получении страховой суммы по договору страхования, получении выигрыша в лотерею, приобретении права на клад.

Отметим, что это не окончательный перечень документов, которыми можно подтвердить происхождение средств. Более подробную информацию клиентам могут предоставить непосредственно в банке.

Ранее мы объясняли, сколько наличных удастся получить, если снимать деньги в банкоматах ПриватБанка. Важно помнить, что в случае необходимости снять большую сумму, то деньги лучше заказывать заранее в Приват 24 или по телефону 3700.