Головна Фінанси Перекази Western Union у ПриватБанку — яка проблема виникає

Перекази Western Union у ПриватБанку — яка проблема виникає

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 07:01
Міжнародні перекази ПриватБанк 2025 — чому складно отримати гроші з Western Union
Відділення ПриватБанку. Фото: УНІАН

Отримати грошовий переказ Western Union через ПриватБанк може виявитися непростим завданням. Іноді, щоб забрати свої гроші, доведеться пред'явити довідку про походження коштів.

Про це розповіла одна із користувачок на сторінці ПриватБанку у соціальній мережі Facebook.

Детальніше про ситуацію

За словами жінки, вона отримала від банку вимогу надати довідку про походження коштів на міжнародні перекази.

null
Коментар щодо міжнародних грошових переказів у ПриватБанку. Скриншот: ПриватБанк/Facebook

"Я перевела усі гроші на рахунок іншого банк", — зазначила вона.

Довідка про підтвердження коштів 

На сайті ПриватБанку вказується, що підтвердити походження коштів можна різними документами, зокрема:

  • довідкою про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);
  • документами, що підтверджують отримання грошових компенсацій, виплат, матеріального забезпечення і так далі;
  • митною декларацією;
  • довідкою про нараховану зарплату;
  • податковою декларацією за останній звітний період, яку видав відповідний орган в країні реєстрації резидента або в країні ведення його бізнесу;
  • документами про отримання страхової суми за договором страхування, отримання виграшу в лотерею, придбання права на скарб.

Зауважимо, що це не остаточний перелік документів, якими можна підтвердити походження коштів. Детальнішу інформацію клієнтам можуть надати безпосередньо у бану.

Раніше ми пояснювали, скільки готівки вдасться отримати, якщо знімати гроші у банкоматах ПриватБанку. Важливо пам'ятати, що у разі необхідності зняти велику суму, то гроші краще замовляти заздалегідь у Приват 24 або за телефоном 3700. Також ми розповідали, що ПриватБанк додав нові функції у сервіси для клієнтів. Тепер приймати розрахунки можна в Instagram чи Telegram автоматично.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
