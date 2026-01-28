ПриватБанк дает возможность сэкономить на оплате услуг — как воспользоваться

Банковская карта и деньги. Фото: Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" предусмотрена возможность для клиентов платить меньшие комиссии за услуги за счет настройки автоплатежей в приложении "Приват24". Финучреждение обнародовало условия и тарифы на 2026 год.

Такая информация содержится на официальном сайте банковского учреждения.

Автоматические расчеты в Приват24

По данным банка, клиенты могут настроить автоплатежи в "Приват24", установив для каждого из расчетов свои параметры: когда, кому и сколько нужно платить. Соответствующая возможность не только способна облегчить жизнь клиентам, но и позволит сэкономить. Для автоплатежей действует меньшая комиссия, чем для отдельных расчетов.

В банке предусмотрены различные типы автоплатежей. А именно:

Расчеты за услуги (позволит осуществлять оплату вовремя, без лишних затрат времени);. Оплата мобильных услуг (деньги будут списывать в конкретную дату); Настройка перевода на карту (может понадобиться в случае необходимости в пересчете определенных сумм); Осуществление автоматического перевода зарплаты или пенсии с карты другого банка (если средства поступают с другой карты); Отправка средств "Кредит наличными" (позволит не опаздывать с расчетом за кредит).

Тарифы на сервис в 2026 году

Для осуществления списания денег с карты "Универсальная" на карту Универсальная"/"Универсальная Gold", премиальную карту, "Интернет-карту" комиссия не предусматривается. Стоимость на "Карту для выплат" равна 0,5% (максимум 50 грн). Ее взимают с получателя в случае нецелевого пополнения.

За расчет за услуги мобильной связи с такой карты, а также с кредитных денег тариф равен:

В случае размера платежа 0,01-100,00 грн — 2,00 грн; В случае сумма платежа от 100,01 грн — 4,00 грн.

Если списание происходит с кредитных денег карты "Универсальная" на карту "Универсальная"/"Универсальная Gold", то списывают 3%. Если расчет происходит на "Карту для выплат", то взимают 3%, а также дополнительно 0,5% (максимум 50 грн) с получателя в случае нецелевого пополнения.

Клиенты могут узнать о том, осуществлен ли платеж в сообщении, которое должно прийти на мобильный номер, или в приложении "Приват24". Также можно заказать квитанцию об осуществленной оплате.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк несколько раз продлевал срок действия старых карт во время войны. Однако на некоторые услуги могут быть установлены ограничения, поэтому целесообразно осуществить замену.

Также мы писали, что ПриватБанк не будет вводить тариф на доставку карт, как планировал ранее. Услуга по заказу карт будет бесплатной до конца 2026 года.