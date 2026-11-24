Человек держит карту ПриватБанка на фоне компьютера. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2026 года клиентам государственного "ПриватБанка" в дальнейшем следует учитывать лимиты при осуществлении операций по отправке денег с карт. В банке будет действовать ограничение на максимальную сумму переводов. В частности, в общий лимит в месяц будут входить и определенные платежи, которые долгое время не учитывались.

О том, сколько средств можно будет свободно перевести в декабре, рассказывают Новини.LIVE.

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Какие правила будут действовать при переводах через ПриватБанк

В декабре стандартный ежемесячный порог на финансовые операции по отправке средств для большинства клиентов ПриватБанка составит 100 000 грн.

В то же время на владельцев карт, которые системой финансового мониторинга определены как высокорисковые, будет распространяться более жесткий лимит. Речь идет об уровне, сниженном вдвое — до 50 000 грн в месяц.

Также в банке будут контролировать общее количество транзакций и входящие платежи в следующих пределах:

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На отправку — будет разрешено осуществлять максимум 200 переводов в течение месяца. На входящие переводы по Украине — общий объем не будет превышать 1 млн грн, а количество зачислений ограничат 350 операциями в течение месяца. На зачисления, осуществленные через международные платежные системы, предусмотрен лимит в 399 999 грн и не более 50 операций в месяц.

Согласно правилам, банк будет учитывать все финансовые операции за последний календарный месяц, поэтому в случае достижения хотя бы одного из вышеуказанных ограничений при следующем переводе — может произойти блокировка.

На какие переводы распространяются лимиты в банке

Осенью этого года банк расширил список финансовых операций, которые могут входить в месячные лимиты. Теперь учитывают:

перечисление средств на карты других физических лиц;

платежи по банковским реквизитам (IBAN);

оплату на счета предпринимателей (ФЛП);

расчеты с компаниями/организациями (юридическими лицами).

На оплату жилищно-коммунальных услуг и налогов соответствующее ограничение не распространяется. Также банком не учитываются переводы между собственными картами.

При каких условиях можно увеличить лимиты на переводы в банке

Для тех, кому будет недостаточно месячного ограничения в 100 000 грн, предусмотрена возможность повышения этой планки. Важно официально подтвердить, откуда именно клиент получил средства.

Перечень документов будет зависеть от конкретной ситуации:

Наемные работники могут подать справку о доходах или справку по форме ОК-7.

Предприниматели — декларацию о доходах с квитанцией №2, договоры/накладные.

В случае продажи имущества — договоры купли-продажи, подписанные не позднее трех лет назад.

При получении наследства или подарков — документы о наследстве/договор дарения.

Поступления от дивидендов — финансовые/налоговые документы.

Волонтеры — документы о благотворительной деятельности (чеки на закупки).

Подать запрос на повышение лимита можно следующими способами:

В приложении "Приват24": в случае использования 50%, 80% или 100% предоставленного лимита банк сам отправит уведомление о необходимости подать анкету.

Через чат поддержки "Помощь онлайн".

По телефону банка 3700.

Непосредственно через отделения ПриватБанка.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиентам ПриватБанка придется платить при замене банковских карт. С 1 января доставка таких карт будет стоить 80 грн вместе с НДС. На международные отправления введут дифференцированную оплату. Учитывая это, до нового года клиенты смогут заказывать доставку бесплатно.

Еще Новини.LIVE писали о том, что ПриватБанк запустил новую функцию: теперь доступна возможность совершать переводы и получать деньги через Apple Pay и Google Pay. Для зачисления денег на карту можно создать специальную ссылку в "Приват24", а отправителю больше не нужно будет вводить номер карты вручную. За такие финансовые операции не будет взиматься дополнительная комиссия.