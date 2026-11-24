Людина тримає картку ПриватБанку на тлі комп'ютера. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2026 року тим, хто обслуговується у державному "ПриватБанку", надалі варто буде зважати на ліміти під час операцій з відправлення грошей з карток. У банку діятиме обмеження на максимальну суму переказів. Зокрема, до загального ліміту на місяць потраплятимуть і певні платежі, які тривалий час не враховували.

Про те, скільки коштів можна буде вільно переказати у грудні, розповідають Новини.LIVE.

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Які будуть діяти правила переказів через ПриватБанк

У грудні стандартний щомісячний поріг на фінансові операції з відправлення коштів для більшості клієнтів ПриватБанку становитиме 100 000 грн.

Водночас на власників карт, яких системою фінансового моніторингу визначено як високоризикові, поширюватиметься більш жорсткіша гранична межа. Йдеться про удвічі знижений рівень — до 50 000 грн за місяць.

Також у банку контролюватимуть загальну кількість транзакцій і вхідні платежі у таких рамках:

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На відправлення — дозволятиметься здійснення максимум 200 переказів протягом місяця. На вхідні перекази по Україні — загальний обсяг не перевищуватиме 1 млн грн, а число зарахувань обмежать 350 операціями упродовж місяця. На зарахування, здійснені міжнародними платіжними системами — передбачена межа у 399 999 грн та не більш ніж 50 операцій за місяць.

Згідно з правилами, банк рахуватиме всі фіноперації протягом останнього календарного місяця, а тому у разі досягнення хоча б одного з вищевказаних обмежень, під час наступного переказу може чекати блокування.

На які перекази поширюються ліміти у банку

Восени цього року банк розширив список фінансових операцій, які можуть входити до місячних лімітів. Відтепер враховують:

надсилання сум коштів на картки інших фізосіб;

платежі за банківськими реквізитами (IBAN);

оплату на рахунки підприємців (ФОП);

розрахунки з компаніями/організаціями (юрособами).

На оплату житлово-комунальних послуг і податків відповідне обмеження не поширюється. Також банком не враховуються перекази між власними картками.

За яких умов можна збільшити ліміти на перекази у банку

Для тих, кому буде замало місячного обмеження у 100 000 грн, передбачена можливість підвищення цієї планки. Важливо офіційно довести, звідки саме клієнт отримав кошти.

Список документів буде залежати від конкретної ситуації:

Наймані працівники можуть подати довідку про доходи або довідку за формою ОК-7.

Підприємці — декларацію про доходи з квитанцією №2, договори/накладні.

У разі продажу майна — договори купівлі-продажу, підписані не пізніше трьох років тому.

За умови отримання спадщини або подарунків — документи про спадщину/договір дарування.

Надходження від дивідендів — фінансові/податкові папери.

Волонтери — документи щодо благодійної діяльності (чеки на закупівлі).

Подати запит на підвищення ліміту можна такими способами:

У застосунку "Приват24": у разі витрати 50%, 80% або 100% з наданого ліміту, банк сам надішле попередження про необхідність подати анкету.

Через чат підтримки "Допомога Онлайн".

За телефонним номером банку 3700.

Безпосередньо через відділення ПриватБанку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнтам ПриватБанку доведеться платити під час заміни банківських карток. З 1 січня доставка такого пластику буде коштувати 80 грн разом з ПДВ. На міжнародні відправлення введуть диференційовану оплату. З огляду на це, до нового року клієнти зможуть замовляти доставку безкоштовно.

Ще Новини.LIVE писали про те, що ПриватБанк запустив нову функцію: тепер доступна можливість робити перекази та отримувати гроші через Apple Pay і Google Pay. Для зарахування грошей на картку можна створити спецпосилання у "Приват24", а відправнику більше не треба буде вводити вручну номер картки. За такі фіноперації не передбачатиметься стягнення додаткової комісії.