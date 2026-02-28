Денежные переводы в ПриватБанке — как клиентам получить до 15 000 грн

Отделение банка и приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" имеют возможность получить кэшбэк до 15 000 грн в случае осуществления некоторых международных переводов. В финучреждении объяснили, кто может принять участие в очередном розыгрыше денежного приза.

О том, кто может присоединиться к акции, рассказывают Новини.LIVE.

Кто сможет получить до 15 000 грн кэшбэка в ПриватБанке

Как отметили в банке, для клиентов продолжает действовать кэшбэк-программа, предусматривающая предоставление финансовых выгод за осуществление международных переводов.

"Разыгрываем до 15 000 грн кэшбэка от Mastercard и ПриватБанка. Ваши переводы теперь приносят еще больше тепла. Отправьте поддержку близким и получите шанс выиграть один из ежемесячных кэшбэков", — говорится в сообщении.

Согласно правилам акции, граждане смогут потенциально получить кэшбэк за отправку или получение международных переводов, осуществленных с помощью карты Mastercard от ПриватБанка.

Объявление. Источник: ПриватБанк

Как получить возможность выиграть бонус от ПриватБанка

По информации банковского учреждения, акция распространяется на международные переводы с картой Mastercard в мобильном приложении или на официальном сайте "Приват24".

Для того, чтобы получить бонус, необходимо выполнить несколько шагов:

зарегистрироваться в акции на портале ПриватБанка;

отправить или получить международный перевод с картой Mastercard от Привата;

большее количество переводов повысит шанс получить подарок.

Какие действуют тарифы для переводов в ПриватБанке

До конца марта 2026 года, у финучреждения действуют сниженные тарифы на международные переводы с картами Mastercard. Комиссии предусмотрены на таком уровне:

1% вместо 1,5% — за перевод с иностранной карты Mastercard на карту Mastercard от Привата;

1% вместо 2% — за перевод с валютной карты Mastercard от банка на зарубежную карту Mastercard (минимум 50 грн).

Клиенты могут делать переводы с зарубежных карт Mastercard на карты Mastercard от ПриватБанка как через мобильное приложение, так и через портал банка.

