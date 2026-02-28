Грошові перекази у ПриватБанку — хто може отримати 15 000 грн кешбеку

Перекази у ПриватБанку — як отримати кешбек до 15 000 грн
У державному "ПриватБанку" передбачена можливість отримати кешбек до 15 000 грн за здійснення деяких міжнародних переказів. Як зазначили у фінустанові, очікується черговий розіграш грошового призу.
Хто зможе отримати до 15 000 грн кешбеку у ПриватБанку
Як зазначили у банку, для клієнтів продовжує діяти кешбек-програма, що передбачає надання фінансових вигод за здійснення міжнародних переказів.
"Розігруємо до 15 000 грн кешбеку від Mastercard і ПриватБанку. Ваші перекази тепер приносять ще більше тепла. Надішліть підтримку близьким та отримайте шанс виграти один із щомісячних кешбеків", — йдеться у повідомленні.
Згідно з правилами акції, громадяни зможуть потенційно отримати кешбек за надсилання чи отримання міжнародних переказів, здійснених за допомогою картки Mastercard від ПриватБанку.
Як отримати можливість виграти бонус від ПриватБанку
За інформацією банківської установи, акція поширюється на міжнародні перекази з карткою Mastercard у мобільному застосунку чи на офіційному сайті "Приват24".
Для того, щоб отримати бонус, необхідно виконати кілька кроків:
- зареєструватися в акції на порталі ПриватБанку;
- надіслати або отримати міжнародний переказ із картою Mastercard від Привату;
- більша кількість переказів підвищить шанс отримати подарунок.
Які діють тарифи для переказів у ПриватБанку
До кінця березня 2026 року, у фінустанови діють знижені тарифи на міжнародні перекази з картками Mastercard. Комісії передбачені на такому рівні:
- 1% замість 1,5% — за переказ з іноземної картки Mastercard на картку Mastercard від Привату;
- 1% замість 2% — за переказ з валютної карти Mastercard від банку на закордонну картку Mastercard (мінімум 50 грн).
Клієнти можуть робити перекази із закордонних карт Mastercard на карти Mastercard від ПриватБанку як через мобільний застосунок, так і через портал банку.
