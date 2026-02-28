Відео
Україна
Перекази у ПриватБанку — як отримати кешбек до 15 000 грн

Перекази у ПриватБанку — як отримати кешбек до 15 000 грн

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 07:01
Грошові перекази у ПриватБанку — хто може отримати 15 000 грн кешбеку
Відділення банку та застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" передбачена можливість отримати кешбек до 15 000 грн за здійснення деяких міжнародних переказів. Як зазначили у фінустанові, очікується черговий розіграш грошового призу.

Про те, хто може долучитися до акції, розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто зможе отримати до 15 000 грн кешбеку у ПриватБанку

Як зазначили у банку, для клієнтів продовжує діяти кешбек-програма, що передбачає надання фінансових вигод за здійснення міжнародних переказів.

"Розігруємо до 15 000 грн кешбеку від Mastercard і ПриватБанку. Ваші перекази тепер приносять ще більше тепла. Надішліть підтримку близьким та отримайте шанс виграти один із щомісячних кешбеків", — йдеться у повідомленні.

Згідно з правилами акції, громадяни зможуть потенційно отримати кешбек за надсилання чи отримання міжнародних переказів, здійснених за допомогою картки Mastercard від ПриватБанку.

ПриватБанк
Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Як отримати можливість виграти бонус від ПриватБанку

За інформацією банківської установи, акція поширюється на міжнародні перекази з карткою Mastercard у мобільному застосунку чи на офіційному сайті "Приват24".

Для того, щоб отримати бонус, необхідно виконати кілька кроків:

  • зареєструватися в акції на порталі ПриватБанку;
  • надіслати або отримати міжнародний переказ із картою Mastercard від Привату;
  • більша кількість переказів підвищить шанс отримати подарунок. 

Які діють тарифи для переказів у ПриватБанку

До кінця березня 2026 року, у фінустанови діють знижені тарифи на міжнародні перекази з картками Mastercard. Комісії передбачені на такому рівні:

  • 1% замість 1,5% — за переказ з іноземної картки Mastercard на картку Mastercard від Привату;
  • 1% замість 2% — за переказ з валютної карти Mastercard від банку на закордонну картку Mastercard (мінімум 50 грн). 

Клієнти можуть робити перекази із закордонних карт Mastercard на карти Mastercard від ПриватБанку як через мобільний застосунок, так і через портал банку. 

Раніше ми писали, що у березні фінансові операції з готівкою у ПриватБанку матимуть обмеження. Відомо, які будуть передбачені правила для зняття коштів різними способами.  

Також розповідали, що у ПриватБанку з громадян можуть стягувати комісію за деякі цільові нарахування. Про існування такого списання розповіли клієнти банку.   

ПриватБанк гроші банки грошові перекази банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
