ПриватБанк снизил тарифы на некоторые переводы до конца мая — что надо знать

До 31 мая 2026 года госучреждение "ПриватБанк" продлило для своих клиентов действие сниженных тарифов на международные переводы. Как отмечают в банке, украинцы смогут в дальнейшем платить меньше при отправке средств из Украины по миру.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на официальную информацию финучреждения.

Какие предусмотрены тарифы на переводы в ПриватБанке

В банковском учреждении отмечают, что сниженный тариф распространяется на международные переводы, осуществленные через мобильное приложение или веб-версию "Приват24". Предполагается актуальность комиссий до конца мая на таком уровне:

1% вместо 1,5% — с иностранной карты на карту ПриватБанка;

1% вместо 2% — с валютной карты ПриватБанка на зарубежные карты (минимально 50 грн).

Как отметили в банке, принять участие в акции могут владельцы валютных карт ПриватБанка.

В частности, клиенты могут делать переводы оперативно и безопасно в приложении "Приват24", придерживаясь простой последовательности действий:

Необходимо выбрать опцию "Перевести"; Нажать "С карты"; Ввести реквизиты карты зарубежного банка, с которой нужно осуществить перевод; В пункте "Получатель" указать свою карту ПриватБанка; Указать сумму перевода и нажать "Продолжить".

Важные детали для осуществления переводов в ПриватБанке

В банке напоминают, что клиенты также могут воспользоваться удобной опцией при осуществлении международных переводов. Она позволит не вводить каждый раз данные иностранной карты. Для этого надо лишь добавить ее в кошелек в приложении.

Операции по международным переводам имеют жесткие лимиты, которые требуют соблюдения. По правилам, осуществление отправки средств можно исключительно с валютной карты от ПриватБанка в таком диапазоне:

размер минимального перевода — 10 долларов (эквивалент);

сумма максимального перевода — 29 900 грн (эквивалент).

Общий размер переводов на зарубежные карты Mastercard в "Приват24" не должен превышать 100 00 грн (эквивалент). Речь идет о финансовых операциях для одного клиента в течение месяца.

Ранее Новини.LIVE писали, что в "Приват24" недоступна возможность валютного обмена для владельцев старых карт. Чтобы иметь возможность делать переводы между картами, у которых завершился срок действия, советуют перевыпустить на новые, в частности, можно заказать доставку.

Также Новини.LIVE рассказывали, что до конца апреля ПриватБанк изменил правила для некоторых клиентов. Речь идет о запуске совместной программы с Visa и сетью WOG, которой может воспользоваться малый и средний бизнес.