Перекази в Ощадбанку у квітні: які діятимуть обмеження

Банківська карта Ощадбанку та гроші. Фото: Новини.LIVE

У квітні 2026 року на низку операцій у державному "Ощадбанку" продовжать діяти жорсткі обмеження у рамках законів про фінансовий моніторинг та посиленої автентифікації. Зокрема, будуть актуальними певні ліміти на здійснення грошових переказів залежно від способу та часу доби.

Про правила банку, що передбачені для квітня, розповідає редакція Новини.LIVE.

Які суми дозволені для переказів в Ощадбанку у квітні

За даними банку, у квітні ліміти на вихідні карткові перекази для клієнтів "середнього" та "низького" ризику за відсутності документального підтвердження становитимуть 100 тис. грн на місяць. Для "високого" — до 50 тис. грн/міс.

Це передбачено законом №361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення".

Також діятиме ліміт на перекази на картки у нічний час, що передбачає здійснення переказу на суму операції у межах 10 тис. грн через мобільний застосунок та через портал "Ощад24/7". З огляду на це, більші суми необхідно переказувати у денний час.

Перекази в Ощад24/7 з додатковим підтвердженням

Також у банку надалі діятиме посилений захист банківських рахунків у вигляді ліміту на суму відправлення з додатковим підтвердженням через смс-повідомлення. Це передбачено постановою Національного банку України (НБУ) №58 "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Згідно з нею, клієнти не зможуть робити перекази великих сум у "Мобільному Ощаді" без підтвердження шляхом введення коду, отриманого на фінансовий номер телефону, прив'язаного до картки. У квітні йтиметься про суму в 1 тис. грн. Менший обсяг не вимагатиме жодного підтвердження.

Часті питання

Які суми готівки можна знімати з карт Ощадбанку

Згідно з правилами банку, у квітні гранична межа на зняття готівки з карт у банкоматах Ощадбанку упродовж трьох годин становить максимум 25 тис. грн.

У фінустанові радять самостійно налаштувати ліміт у мобільному застосунку "Ощад 24". Якщо це зробити, то за добу деяким громадянам можна буде отримати до 100 тис. грн готівки з карток.

Чи можна знімати кредитні кошти без комісії в Ощаді

В Ощадбанку для спеціальної картки діють особливі умови. Йдеться про карту "Моя кредитка". Вона наділена перевагою у вигляді відсутності комісії за зняття кредитних коштів.

При цьому такі правила поширюються не лише на старих клієнтів, які раніше підтвердили платоспроможність. Оформлення такої карти з усіма вигодами можливе навіть для громадян, які не є клієнтами Ощадбанку.