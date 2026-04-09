Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Переводы в Ощадбанке: с каких карт не взимают комиссию

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 06:01
В Ощадбанке объяснили, как избежать уплаты комиссии за переводы кредитных средств
Банковская карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" клиенты имеют право переводить кредитные средства, в частности в приложении "Мобильный Ощад" и онлайн-банкинге "Ощад 24/7", не переплачивая за комиссии. Для этого необходимо заранее открыть специальную карту с выгодными условиями.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банковского учреждения.

Как не переплачивать за переводы кредитных средств в Ощадбанке

По информации банка, в 2026 году особенно выгодные условия действуют для банковской карты "Моя кредитка". Пользуясь таким банковским продуктом, клиенты могут не волноваться за списание комиссии при осуществлении P2P-переводов кредитных средств. Тогда как для других карт действуют стандартные комиссии — 1% + 5 грн при переводах на другие банки.

Также такая карта имеет другие преимущества:

  1. Отсутствует комиссия за финансовые операции по снятию кредитных денег;
  2. Не взимают комиссию за обслуживание и страховых платежей;
  3. Не предусмотрены расходы на пополнение счета.

Согласно условиям банка, для клиентов на протяжении льготного периода действуют следующие процентные ставки:

Читайте также:
  • 0,001%/мес. — до 62 дней за осуществление стандартных операций;
  • 0,001%/мес. — до 92 дней для использования отдельными категориями.

Также для такой карты предусмотрены лимиты:

  • размер кредитного лимита имеет такой диапазон — от 5 000 до 400 000 грн;
  • сумма минимальных ежемесячных платежей — 5%.

Кто и как может оформить "Мою кредитку" от Ощадбанка

Согласно правилам финучреждения, выгодные условия обслуживания по продукту "Моя кредитка" доступны как проверенным клиентам, которые подтвердили надежность и платежеспособность, так и новым владельцам карт.

Оформление такой карты со всеми выгодами возможно даже для граждан, которые не являются клиентами этого банковского учреждения.

Для этого нужно загрузить мобильное приложение и через госуслугу "Дія" стать официальным клиентом банка. Оформить "Мою кредитку" можно при условиях:

  • возраст гражданина находится в таком промежутке: от 21 до 65 лет;
  • есть постоянный официальный доход;
  • отсутствуют долги в других финучреждениях.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему возможны задержки в начислении пенсий на карты в Ощадбанке. По информации финучреждения, за период поступления выплат отвечает Министерство соцполитики и Госказначейская служба. Как правило, задержки возможны лишь на несколько дней.

Также Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке пенсионерам необходимо также подавать анкету с персональными данными. Актуализацию информации нужно проводить минимум раз в пять лет, в частности, в мобильном приложении или онлайн-версии "Ощад/24".

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации