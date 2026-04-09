В Ощадбанке объяснили, как избежать уплаты комиссии за переводы кредитных средств

Банковская карта Ощадбанка.

В государственном "Ощадбанке" клиенты имеют право переводить кредитные средства, в частности в приложении "Мобильный Ощад" и онлайн-банкинге "Ощад 24/7", не переплачивая за комиссии. Для этого необходимо заранее открыть специальную карту с выгодными условиями.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банковского учреждения.

Как не переплачивать за переводы кредитных средств в Ощадбанке

По информации банка, в 2026 году особенно выгодные условия действуют для банковской карты "Моя кредитка". Пользуясь таким банковским продуктом, клиенты могут не волноваться за списание комиссии при осуществлении P2P-переводов кредитных средств. Тогда как для других карт действуют стандартные комиссии — 1% + 5 грн при переводах на другие банки.

Также такая карта имеет другие преимущества:

Отсутствует комиссия за финансовые операции по снятию кредитных денег; Не взимают комиссию за обслуживание и страховых платежей; Не предусмотрены расходы на пополнение счета.

Согласно условиям банка, для клиентов на протяжении льготного периода действуют следующие процентные ставки:

0,001%/мес. — до 62 дней за осуществление стандартных операций;

0,001%/мес. — до 92 дней для использования отдельными категориями.

Также для такой карты предусмотрены лимиты:

размер кредитного лимита имеет такой диапазон — от 5 000 до 400 000 грн;

сумма минимальных ежемесячных платежей — 5%.

Кто и как может оформить "Мою кредитку" от Ощадбанка

Согласно правилам финучреждения, выгодные условия обслуживания по продукту "Моя кредитка" доступны как проверенным клиентам, которые подтвердили надежность и платежеспособность, так и новым владельцам карт.

Оформление такой карты со всеми выгодами возможно даже для граждан, которые не являются клиентами этого банковского учреждения.

Для этого нужно загрузить мобильное приложение и через госуслугу "Дія" стать официальным клиентом банка. Оформить "Мою кредитку" можно при условиях:

возраст гражданина находится в таком промежутке: от 21 до 65 лет;

есть постоянный официальный доход;

отсутствуют долги в других финучреждениях.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему возможны задержки в начислении пенсий на карты в Ощадбанке. По информации финучреждения, за период поступления выплат отвечает Министерство соцполитики и Госказначейская служба. Как правило, задержки возможны лишь на несколько дней.

Также Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке пенсионерам необходимо также подавать анкету с персональными данными. Актуализацию информации нужно проводить минимум раз в пять лет, в частности, в мобильном приложении или онлайн-версии "Ощад/24".