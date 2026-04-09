В Ощадбанку пояснили, як уникнути сплати комісії за перекази кредитних коштів

Банківська карта Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" клієнти мають право переказувати кредитні кошти, зокрема у застосунку "Мобільний Ощад" та онлайн-банкінг "Ощад 24/7", не переплачуючи за комісії. Для цього необхідно заздалегідь відкрити спеціальну картку з вигідними умовами.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банківської установи.

Як не переплачувати за перекази кредитних коштів в Ощадбанку

За інформацією банку, у 2026 році особливо вигідні умови діють для банківської картки "Моя кредитка". Користуючись таким банківським продуктом, клієнти можуть не хвилюватися за списання комісії під час здійснення P2P-переказів кредитних коштів. Тоді як для інших карт діють стандартні комісії — 1% + 5 грн під час переказів на інші банки.

Також така картка має інші переваги:

Відсутня комісія за фінансові операції зі зняття кредитних грошей; Не стягують комісію за обслуговування та страхових платежів; Не передбачені витрати на поповнення рахунку.

Згідно з умовами банку, для клієнтів упродовж пільгового періоду діють такі відсоткові ставки:

0,001%/міс. — до 62 днів за здійснення стандартних операцій;

0,001%/міс. — до 92 днів для використання окремими категоріями.

Також для такої картки передбачені ліміти:

розмір кредитного ліміту має такий діапазон — від 5 000 до 400 000 грн;

сума мінімальних щомісячних платежів — 5%.

Хто і як може оформити "Мою кредитку" від Ощадбанку

Згідно з правилами фінустанови, вигідні умови обслуговування за продуктом "Моя кредитка" доступні як перевіреним клієнтам, які підтвердили надійність та платоспроможність, так і новим власникам карт.

Оформлення такої карти з усіма вигодами можливе навіть для громадян, які не є клієнтами цієї банківської установи.

Для цього потрібно завантажити мобільний застосунок та через держпослугу "Дія" стати офіційним клієнтом банку. Оформити "Мою кредитку" можна за умов:

вік громадянина перебуває в такому проміжку: від 21 до 65 років;

є постійний офіційний дохід;

відсутні борги в інших фінустановах.

