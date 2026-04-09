Головна Фінанси Перекази в Ощадбанку: з яких карт не стягують комісію

Перекази в Ощадбанку: з яких карт не стягують комісію

Дата публікації: 9 квітня 2026 06:01
В Ощадбанку пояснили, як уникнути сплати комісії за перекази кредитних коштів
Банківська карта Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" клієнти мають право переказувати кредитні кошти, зокрема у застосунку "Мобільний Ощад" та онлайн-банкінг "Ощад 24/7", не переплачуючи за комісії. Для цього необхідно заздалегідь відкрити спеціальну картку з вигідними умовами.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банківської установи.

Як не переплачувати за перекази кредитних коштів в Ощадбанку

За інформацією банку, у 2026 році особливо вигідні умови діють для банківської картки "Моя кредитка". Користуючись таким банківським продуктом, клієнти можуть не хвилюватися за списання комісії під час здійснення P2P-переказів кредитних коштів. Тоді як для інших карт діють стандартні комісії — 1% + 5 грн під час переказів на інші банки.

Також така картка має інші переваги:

  1. Відсутня комісія за фінансові операції зі зняття кредитних грошей;
  2. Не стягують комісію за обслуговування та страхових платежів;
  3. Не передбачені витрати на поповнення рахунку.

Згідно з умовами банку, для клієнтів упродовж пільгового періоду діють такі відсоткові ставки:

Читайте також:
  • 0,001%/міс. — до 62 днів за здійснення стандартних операцій; 
  • 0,001%/міс. — до 92 днів для використання окремими категоріями.

Також для такої картки передбачені ліміти:

  • розмір кредитного ліміту має такий діапазон — від 5 000 до 400 000 грн;
  • сума мінімальних щомісячних платежів — 5%.

Хто і як може оформити "Мою кредитку" від Ощадбанку

Згідно з правилами фінустанови, вигідні умови обслуговування за продуктом "Моя кредитка" доступні як перевіреним клієнтам, які підтвердили надійність та платоспроможність, так і новим власникам карт. 

Оформлення такої карти з усіма вигодами можливе навіть для громадян, які не є клієнтами цієї банківської установи. 

Для цього потрібно завантажити мобільний застосунок та через держпослугу "Дія" стати офіційним клієнтом банку. Оформити "Мою кредитку" можна за умов:

  • вік громадянина перебуває в такому проміжку: від 21 до 65 років;
  • є постійний офіційний дохід;
  • відсутні борги в інших фінустановах.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому можливі затримки у нарахуванні пенсій на картки в Ощадбанку. За інформацією фінустанови, за період надходження виплат відповідає Міністерство соцполітики та Держказначейська служба. Як правило, затримки можливі лише на кілька днів. 

Також Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку пенсіонерам необхідно також подавати анкету з персональними даними. Актуалізацію інформації потрібно проводити щонайменше раз на п'ять років, зокрема, у мобільному застосунку чи онлайн-версії "Ощад/24". 

Ощадбанк гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
