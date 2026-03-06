Грошові перекази в Ощадбанку — які діють обмеження на суми у березні

Жінка з телефоном, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року у державній фінустанові "Ощадбанк" встановлені жорсткі обмеження на деякі фінансові операції для посиленої безпеки. Зокрема, відомо, які допускають до переказів суми через застосунок "Мобільний Ощад".

Про те, які передбачені правила

Обмеження на перекази в Ощадбанку у березні

Згідно з інформацією держфінустанови, у березні 2026 року передбачені чіткі рамки для здійснення грошових переказів. Ліміти встановлені як на операції через мобільний застосунок, так і через офіційний портал "Ощад24/7".

За даними банку, відповідні обмеження введені для убезпечення коштів клієнтів на банківських рахунках на тлі поширення різноманітних шахрайських схем.

Зокрема, передбачений ліміт на всі банківські картки у нічний період доби. Він дозволяє здійснювати перекази на суму фінансової операції не більш ніж 10 тис. грн.

У банку зауважили, що таке обмеження набуло актуальності, адже саме в нічний час фіксується підвищена шахрайська активність. Через такі незручності клієнти мають заздалегідь подбати про здійснення переказів на вищі суми через застосунок в інший час.

Інші обмеження на перекази у банку

Окрім того, раніше у фінустанові посилили захист коштів клієнтів, запровадивши ліміт на відправлення суми, що вимагає додаткового підтвердження шляхом надсилання смс-повідомлення на фінансовий номер телефона, прив'язаного до картки.

У березні неможливо поповнити рахунок через "Мобільний Ощад" без підтвердження, якщо сума перевищує 1 тис. грн. У такому разі клієнт має ввести відповідний код.

Такі вимоги прописані у постанові №58 Національного банку України (НБУ) "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Які ще передбачені ліміти в Ощадбанку

Згідно з вимогами банку, у березні встановлено граничну межу на зняття готівки з карт через банкомати. Допускається для такої операції сума, що не перевищує 10 тис. грн на добу.

Проте якщо налаштувати ліміт у застосунку "Ощад 24" чи звернутися на гарячу лінію, тоді за добу можна буде знімати до 100 тис. грн.

Зокрема, у банкоматах Ощадбанку допускається зняття з однієї карти упродовж трьох годин максимум 25 тис. грн. Щоб зняти більшу суму за встановлений ліміт, можна пошукати інший пристрій або звернутися у касу банківського відділення.

Раніше повідомлялося, що деякі військові користуються однією з послуг та платять комісію в Ощадбанку, тоді як від неї неможливо відмовитися без особистого прибуття у банку. Йдеться про сервіс смс-інформування.

Ще ми розповідали, що цьогоріч Ощадбанк переглянув ціни на сервіси для деяких банківських карт. Зокрема, одна з послуг зросла у вартості до 300 грн.