Срок действия карт Ощадбанка: когда и как можно заказать онлайн

Банковское учреждение в Киеве.

Некоторым клиентам государственного "Ощадбанка" необходимо позаботиться о заблаговременной замене банковских карт, срок которых подошел к концу с февраля 2022 года. Для этого стоит обратиться в банковское отделение, а также есть возможность сделать заказ онлайн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Ощадбанка.

Кто должен заменить старые карты Ощадбанка

Вопросом необходимости заменить старые карты обеспокоены некоторые клиенты. Как пояснили в банке в соцсети Facebook, зимой для большинства владельцев карт, срок которых истек с февраля 2022 года, было в очередной раз пролонгировано их действие.

Старые пластиковые карты будут действовать только до конца 30 июня текущего года. Поэтому клиенты должны заблаговременно уточнить в банке потребность в замене. В частности, такое требование актуально для тех, кто находится за границей, поскольку можно остаться без доступа к счетам. Чтобы получить новую карту, надо либо самостоятельно прибыть в отделение, либо сделать это через доверенное лицо.

Уточнить необходимость обновления карт можно по следующим каналам связи:

Контакт-центр: 0-800-210-800;

Веб-звонок на официальном портале банка;

Звонок в вайбер.

Для клиентов Ощадбанка, которые находятся за рубежом, действует специальная линия поддержки: +38 (044) 247-84-18.

Осуществление проверки возможно, если позвонить в банк со своего финансового номера, который привязан к карте.

Как заказать банковскую карту онлайн

По информации Ощадбанка, граждане могут сделать заказ банковской карты офлайн в отделении или онлайн на сайте банка. В частности, дистанционно это можно сделать:

оставив заявку на сайте Ощадбанка;

оформив в приложении "Мобильный Ощад";

через чат-боты в Viber, Telegram, Messenger Facebook.

Чтобы оформить большинство карт, нужно предоставить только паспорт гражданина и идентификационный код, а также могут потребовать справку о доходах. В отделении консультант должен сориентировать относительно полного перечня документов для открытия банковской карты. Для перевыпуска необходимо иметь только паспорт и код.

После заказа карты онлайн необходимо прибыть в отделение, чтобы ее забрать. Услуга отправки карт в финучреждении не предусмотрена.

