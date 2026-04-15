Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Главная Финансы Онлайн-платежи в "Ощад 24/7": что нужно знать о комиссиях

Онлайн-платежи в "Ощад 24/7": что нужно знать о комиссиях

Дата публикации 15 апреля 2026 06:01
Онлайн-платежи в Ощадбанке: что стоит знать об условиях и тарифах в апреле
Клиентам госфинучреждения "Ощадбанк" доступна возможность выполнения ряда операций через мобильное приложение или веб-банкинг "Ощад 24/7". Известно, какие предусмотрены тарифы на различные виды онлайн-платежей в апреле 2026 года.

Об этом говорится в информации на официальном сайте банка, сообщают Новини.LIVE.

Что доступно клиентам в "Ощад 24/7" в 2026 году

Осуществление операций в дистанционном режиме в "Ощад 24/7" является безопасным и удобным. Такой сервис позволяет без лишней необходимости избежать посещения отделений. Клиенты могут оплачивать различные услуги, в частности коммунальные, делать переводы между картами, оплачивать кредиты, рассчитываться за обучение, платить штрафы.

Украинцы могут пользоваться современными вариантами для осуществления финансовых операций. Речь идет о:

  • веб-банкинге;
  • мобильном приложении;
  • оплате счетов на сайтах.

Актуальные тарифы в "Ощад 24/7" в апреле

В частности, в случае перевода средств картой Ощадбанка, в том числе на основании долгосрочных поручений (в частности, со счета виртуальной карты) по реквизитам карты, выпущенной этим банком, взимается комиссия в 3 грн.

Если речь идет о переводе средств (в т.ч. со счета виртуальной карты) по реквизитам карты, эмитированной банком в тарифном пакете "Мой комфорт", "Детская Карта", "Море", то комиссия не взимается.

Также, если переводы в "Ощад24" происходят на собственные счета (в т.ч. на счет виртуальной), то такие операции тоже не тарифицируются.

В случае осуществления перевода средств (в том числе со счета виртуальной карты) по реквизитам карты, эмитированной другим банком, предусматривается взимание 1% +5 грн.

Если осуществляется перевод средств в пользу операторов мобильной и других видов связи (в т.ч. со счета виртуальной) за исключением ПАО "Укртелеком", то списывают 3 грн.

Переводы средств за услуги связи в пользу ПАО "Укртелеком", TravelSim не тарифицируются.

В случае осуществления перевода средств за услуги интернет-провайдеров и кабельного телевидения по определенным реквизитам с обязательным введением индивидуальных данных, то взимается комиссия в соответствии с условиями договора на прием платежей, заключенного с субъектом хозяйствования.

Переводы средств по произвольным реквизитам (в "Ощад 24/7" (WEB-/Mobile банкинг) за одну операцию на счета, открытые в банке, не тарифицируются.

В случае осуществления перевода средств по произвольным реквизитам (в "Ощад 24/7" (WEB-/Mobile банкинг) на счета, открытые в других банках, то списывают 0,5% от суммы платежа (минимально 5 грн, а максимально 500 грн).

По операциям в "Ощад24" (WEB-/Мобильный банкинг), которые осуществляются с помощью карт, эмитированных другими финансовыми учреждениями:

  • за перевод средств по реквизитам карты, эмитированной банком, комиссия не снимается;
  • перевод средств по реквизитам карты, эмитированной другим украинским банком, списывают 1% +5 грн;
  • перевод средств в пользу операторов мобильной и других видов связи, за исключением ПАО "Укртелеком", TravelSim, 2% (минимально 2 грн).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Ощадбанке можно самостоятельно настраивать тип уведомлений о финансовых операциях по счету. Предусмотрены разные суммы за услугу, в частности за SMS-сообщения в 2026 году взимают 40 грн вместо 25 грн/мес.

Еще Новини.LIVE писали, как не переплачивать за осуществление P2P-переводов с кредитных средств в Ощадбанке. Можно открыть "Мою кредитку", по которой не предусмотрены комиссии, она доступна даже новым клиентам.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
