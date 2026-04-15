Онлайн-платежи в Ощадбанке: что стоит знать об условиях и тарифах в апреле

Клиентам госфинучреждения "Ощадбанк" доступна возможность выполнения ряда операций через мобильное приложение или веб-банкинг "Ощад 24/7". Известно, какие предусмотрены тарифы на различные виды онлайн-платежей в апреле 2026 года.

Что доступно клиентам в "Ощад 24/7" в 2026 году

Осуществление операций в дистанционном режиме в "Ощад 24/7" является безопасным и удобным. Такой сервис позволяет без лишней необходимости избежать посещения отделений. Клиенты могут оплачивать различные услуги, в частности коммунальные, делать переводы между картами, оплачивать кредиты, рассчитываться за обучение, платить штрафы.

Украинцы могут пользоваться современными вариантами для осуществления финансовых операций. Речь идет о:

веб-банкинге;

мобильном приложении;

оплате счетов на сайтах.

Актуальные тарифы в "Ощад 24/7" в апреле

В частности, в случае перевода средств картой Ощадбанка, в том числе на основании долгосрочных поручений (в частности, со счета виртуальной карты) по реквизитам карты, выпущенной этим банком, взимается комиссия в 3 грн.

Если речь идет о переводе средств (в т.ч. со счета виртуальной карты) по реквизитам карты, эмитированной банком в тарифном пакете "Мой комфорт", "Детская Карта", "Море", то комиссия не взимается.

Также, если переводы в "Ощад24" происходят на собственные счета (в т.ч. на счет виртуальной), то такие операции тоже не тарифицируются.

В случае осуществления перевода средств (в том числе со счета виртуальной карты) по реквизитам карты, эмитированной другим банком, предусматривается взимание 1% +5 грн.

Если осуществляется перевод средств в пользу операторов мобильной и других видов связи (в т.ч. со счета виртуальной) за исключением ПАО "Укртелеком", то списывают 3 грн.

Переводы средств за услуги связи в пользу ПАО "Укртелеком", TravelSim не тарифицируются.

В случае осуществления перевода средств за услуги интернет-провайдеров и кабельного телевидения по определенным реквизитам с обязательным введением индивидуальных данных, то взимается комиссия в соответствии с условиями договора на прием платежей, заключенного с субъектом хозяйствования.

Переводы средств по произвольным реквизитам (в "Ощад 24/7" (WEB-/Mobile банкинг) за одну операцию на счета, открытые в банке, не тарифицируются.

В случае осуществления перевода средств по произвольным реквизитам (в "Ощад 24/7" (WEB-/Mobile банкинг) на счета, открытые в других банках, то списывают 0,5% от суммы платежа (минимально 5 грн, а максимально 500 грн).

По операциям в "Ощад24" (WEB-/Мобильный банкинг), которые осуществляются с помощью карт, эмитированных другими финансовыми учреждениями:

за перевод средств по реквизитам карты, эмитированной банком, комиссия не снимается;

перевод средств по реквизитам карты, эмитированной другим украинским банком, списывают 1% +5 грн;

перевод средств в пользу операторов мобильной и других видов связи, за исключением ПАО "Укртелеком", TravelSim, 2% (минимально 2 грн).

