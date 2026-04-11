Главная Финансы Переводы с карты на карту: какая сумма "накличет" проверку

Переводы с карты на карту: какая сумма "накличет" проверку

Дата публикации 11 апреля 2026 09:55
Переводы с карты на карту: какая сумма вызовет подозрение и проверки
Банковская карта и смартфон в руках. Фото: Новини.LIVE

Контроль над денежными переводами в Украине постоянно усиливается. Финансовый мониторинг работает во всех банках. Поэтому клиенты могут сталкиваться с требованием предоставить дополнительные документы или подтвердить происхождение средств. Некоторым даже блокируют счета.

О том, какие суммы переводов могут к этому привести, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Юридическую компанию YANKIV.

Какие платежи проверяют

Переводы на относительно небольшие суммы, как правило, не вызывают повышенного внимания банков. Обычно операции до 30 тысяч гривен проходят без дополнительных проверок. Если же сумма составляет от 30 до 400 тысяч гривен, банк может заинтересоваться переводом, но в основном это происходит при наличии определенных рисковых признаков.

Зато переводы на сумму от 400 тысяч гривен и более подлежат обязательному финансовому мониторингу. Такое требование предусмотрено законодательством о предотвращении отмывания доходов и финансирования терроризма.

Кроме крупных сумм, банки также отслеживают так называемые пороговые операции. К ним, в частности, относятся:

Читайте также:
  • переводы средств за пределы Украины;
  • операции с наличными — внесение, снятие или перевод;
  • финансовые операции с гражданами или компаниями из стран-агрессоров или оффшорных юрисдикций;
  • транзакции, связанные с политически значимыми лицами (PEP) и людьми из их близкого круга.

В то же время на практике банки оценивают не только отдельные переводы. Значение имеет и общий оборот средств на счете за определенный период, например, за месяц. Если движение денег необычно большое или нетипичное для клиента, вероятность дополнительной проверки возрастает.

Что еще может вызвать подозрение

Переводы на крупные суммы — не единственное, что может стать основанием для проверки. Попасть под финмониторинг могут клиенты, которые:

  1. Часто совершают переводы.
  2. Снимают более 50% денег, которые поступают на счет.
  3. Резко меняют финансовое поведение, например, увеличивают месячный оборот.
  4. Превышают установленные лимиты.

Кроме того, причиной повышенного внимания и проверки со стороны финмониторинга может стать жалоба от человека, который перевел вам средства на карту или счет.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие лимиты на денежные операции действуют в Украине в апреле 2026 года. Ограничения касаются как переводов между картами, так и по реквизитам IBAN. Несоблюдение лимитов грозит блокировкой счетов.

Также Новини.LIVE писали о штрафах за денежные переводы. Отправляя или получая средства, надо соблюдать ряд правил. За ошибку придется заплатить до 34 000 грн.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
