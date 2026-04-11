Перекази з картки на картку: яка сума викличе підозру та перевірки

Контроль над грошовими переказами в Україні постійно посилюється. Фінансовий моніторинг працює в усіх банках. Тож клієнти можуть стикатися з вимогою надати додаткові документи чи підтвердити походження коштів. Деяким навіть блокують рахунки.

Про те, які суми переказів можуть до цього призвести, розповідають Новини.LIVE з посиланням на Юридичну компанію YANKIV.

Які платежі перевіряють

Перекази на відносно невеликі суми, як правило, не викликають підвищеної уваги банків. Зазвичай операції до 30 тисяч гривень проходять без додаткових перевірок. Якщо ж сума становить від 30 до 400 тисяч гривень, банк може зацікавитися переказом, але переважно це відбувається за наявності певних ризикових ознак.

Натомість перекази на суму від 400 тисяч гривень і більше підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Така вимога передбачена законодавством про запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму.

Окрім великих сум, банки також відстежують так звані порогові операції. До них, зокрема, належать:

перекази коштів за межі України;

операції з готівкою — внесення, зняття або переказ;

фінансові операції з громадянами чи компаніями з країн-агресорів або офшорних юрисдикцій;

транзакції, пов’язані з політично значущими особами (PEP) та людьми з їхнього близького кола.

Водночас на практиці банки оцінюють не лише окремі перекази. Значення має і загальний обіг коштів на рахунку за певний період, наприклад, за місяць. Якщо рух грошей незвично великий або нетиповий для клієнта, ймовірність додаткової перевірки зростає.

Що ще може викликати підозру

Перекази на великі суми — не єдине, що може стати підставою для перевірки. Потрапити під фінмоніторинг можуть клієнти, які:

Часто здійснюють перекази. Знімають понад 50% грошей, які надходять на рахунок. Різко змінюють фінансову поведінку, наприклад, збільшують місячний оборот. Перевищують встановлені ліміти.

Крім того, причиною підвищеної уваги та перевірки з боку фінмоніторингу може стати скарга від людини, яка переказала вам кошти на картку чи рахунок.

