Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцам неправильно считают страховой стаж: почему происходят ошибки

Украинцам неправильно считают страховой стаж: почему происходят ошибки

Ua ru
Дата публикации 30 мая 2026 19:55
Страховой стаж украинцев: почему возникают ошибки при подсчете
Двое мужчин пенсионного возраста, записи в трудовой книжке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Колаж: Новини.LIVE

Иногда украинцам могут неправильно посчитать страховой стаж. Это снижает размер будущей пенсии и даже может повлиять на сроки выхода на заслуженный отдых. Известно, как понять, что при подсчете стажа произошла ошибка.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на The page.

Признак № 1

Отсутствие в Реестре застрахованных лиц определенных периодов работ — одна из самых частых проблем. Она возникает из-за:

  • ошибки работодателя в отчетности;
  • проблем с идентификационным кодом;
  • технических сбоев при передаче данных.

Особенно часто людям в стаж не засчитывают какие-то месяцы или даже годы, когда они работали официально.

Признак №2

Проблемы могут возникнуть, если неправильно оформлена бумажная трудовая книжка. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) отмечают такие риски, как:

Читайте также:
  • ошибки в ФИО или дате рождения;
  • отсутствие печатей;
  • неправильные номера приказов;
  • зачеркивания и исправления без надлежащего оформления.

Из-за этого отдельные записи могут не включить в стаж.

Признак №3

Речь идет о незачислении в стаж периодов обучения или декрета. Так, до 1 января 2004 года некоторые периоды автоматически входили в стаж. Например:

  • обучение на дневной форме в вузах;
  • техникумы и ПТУ;
  • уход за ребенком до 3 лет.

Если эти записи не отражаются в электронной системе, их придется подтверждать отдельными документами.

Признак №4

Касается украинцев, которые работали по гражданско-правовым договорам до 2016 года. Тогда система уплаты ЕСВ имела иные механизмы, поэтому часть данных не была автоматически отражена в реестрах. Из-за этого стаж приходится подтверждать:

  • договорами;
  • актами выполненных работ;
  • справками о выплатах.

Признак №5

Возникает из-за ошибок в оцифрованных трудовых книжках. Самые частые из них:

  • неправильные даты принятия или увольнения;
  • нечитабельные сканы;
  • дублирования или потери записей.

Из-за этого система может не засчитать часть стажа автоматически.

Что делать, если неправильно посчитали страховой стаж

Об ошибках нужно сообщить в Пенсионный фонд. Обратиться в отделение учреждения нужно с трудовой книжкой, дипломами и другими подтверждающими документами.

Как рассказывали Новини.LIVE, Верховной Раде предлагают рассмотреть повышение прожиточного минимума, минимальных зарплат и пенсий. Если законопроект найдет поддержку среди депутатов, то изменения начнутся с 1 июля.

Еще Новини.LIVE писали о минимальной пенсии, гарантированной государством. Человеку также могут предоставить надбавки. В июне размер минимальных пенсий будет отличаться.

пенсионеры стаж трудовая книжка
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации