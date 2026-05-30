Страховой стаж украинцев: почему возникают ошибки при подсчете

Украинцам неправильно считают страховой стаж: почему происходят ошибки
Иногда украинцам могут неправильно посчитать страховой стаж. Это снижает размер будущей пенсии и даже может повлиять на сроки выхода на заслуженный отдых. Известно, как понять, что при подсчете стажа произошла ошибка.
Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на The page.
Признак № 1
Отсутствие в Реестре застрахованных лиц определенных периодов работ — одна из самых частых проблем. Она возникает из-за:
- ошибки работодателя в отчетности;
- проблем с идентификационным кодом;
- технических сбоев при передаче данных.
Особенно часто людям в стаж не засчитывают какие-то месяцы или даже годы, когда они работали официально.
Признак №2
Проблемы могут возникнуть, если неправильно оформлена бумажная трудовая книжка. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) отмечают такие риски, как:
- ошибки в ФИО или дате рождения;
- отсутствие печатей;
- неправильные номера приказов;
- зачеркивания и исправления без надлежащего оформления.
Из-за этого отдельные записи могут не включить в стаж.
Признак №3
Речь идет о незачислении в стаж периодов обучения или декрета. Так, до 1 января 2004 года некоторые периоды автоматически входили в стаж. Например:
- обучение на дневной форме в вузах;
- техникумы и ПТУ;
- уход за ребенком до 3 лет.
Если эти записи не отражаются в электронной системе, их придется подтверждать отдельными документами.
Признак №4
Касается украинцев, которые работали по гражданско-правовым договорам до 2016 года. Тогда система уплаты ЕСВ имела иные механизмы, поэтому часть данных не была автоматически отражена в реестрах. Из-за этого стаж приходится подтверждать:
- договорами;
- актами выполненных работ;
- справками о выплатах.
Признак №5
Возникает из-за ошибок в оцифрованных трудовых книжках. Самые частые из них:
- неправильные даты принятия или увольнения;
- нечитабельные сканы;
- дублирования или потери записей.
Из-за этого система может не засчитать часть стажа автоматически.
Что делать, если неправильно посчитали страховой стаж
Об ошибках нужно сообщить в Пенсионный фонд. Обратиться в отделение учреждения нужно с трудовой книжкой, дипломами и другими подтверждающими документами.
