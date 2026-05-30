Страховой стаж украинцев: почему возникают ошибки при подсчете

Иногда украинцам могут неправильно посчитать страховой стаж. Это снижает размер будущей пенсии и даже может повлиять на сроки выхода на заслуженный отдых. Известно, как понять, что при подсчете стажа произошла ошибка.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на The page.

Признак № 1

Отсутствие в Реестре застрахованных лиц определенных периодов работ — одна из самых частых проблем. Она возникает из-за:

ошибки работодателя в отчетности;

проблем с идентификационным кодом;

технических сбоев при передаче данных.

Особенно часто людям в стаж не засчитывают какие-то месяцы или даже годы, когда они работали официально.

Признак №2

Проблемы могут возникнуть, если неправильно оформлена бумажная трудовая книжка. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) отмечают такие риски, как:

ошибки в ФИО или дате рождения;

отсутствие печатей;

неправильные номера приказов;

зачеркивания и исправления без надлежащего оформления.

Из-за этого отдельные записи могут не включить в стаж.

Признак №3

Речь идет о незачислении в стаж периодов обучения или декрета. Так, до 1 января 2004 года некоторые периоды автоматически входили в стаж. Например:

обучение на дневной форме в вузах;

техникумы и ПТУ;

уход за ребенком до 3 лет.

Если эти записи не отражаются в электронной системе, их придется подтверждать отдельными документами.

Признак №4

Касается украинцев, которые работали по гражданско-правовым договорам до 2016 года. Тогда система уплаты ЕСВ имела иные механизмы, поэтому часть данных не была автоматически отражена в реестрах. Из-за этого стаж приходится подтверждать:

договорами;

актами выполненных работ;

справками о выплатах.

Признак №5

Возникает из-за ошибок в оцифрованных трудовых книжках. Самые частые из них:

неправильные даты принятия или увольнения;

нечитабельные сканы;

дублирования или потери записей.

Из-за этого система может не засчитать часть стажа автоматически.

Что делать, если неправильно посчитали страховой стаж

Об ошибках нужно сообщить в Пенсионный фонд. Обратиться в отделение учреждения нужно с трудовой книжкой, дипломами и другими подтверждающими документами.

