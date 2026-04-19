Пенсионная карта: могут ли ее заблокировать из-за переводов от детей и внуков

В Украине в прошлом году каждая пятая пенсионная карта попала под финмониторинг. Причины тому разные, но в основном это неактивность и подозрительные денежные переводы. При этом люди пенсионного возраста часто не замечают предупреждений от банка о блокировке карт и узнают об этом уже после потери доступа к деньгам.

Об этом сообщило издание "На пенсии".

Блокируют ли карты за переводы от родственников

Переводы от родственников могут стать основанием для блокировки пенсионной карты. Особенно, если, например, будут зафиксированы регулярные поступления с указанием в назначении платежа "возврат долга", "обмен валют" и тому подобное. В таком случае пенсионера могут заподозрить в предпринимательской деятельности.

Кроме того, заблокировать карту могут по следующим причинам:

счет не используется в течение 6 месяцев;

срок действия карты истек;

много платежей от разных людей, что может указывать на мошенническую схему.

Специалисты отмечают, что в банках за движением на счетах следят не работники, а специальные алгоритмы. Они автоматически отслеживают подозрительные или нетипичные операции: странные назначения платежей, необычные переводы или нестандартные действия с банковской картой. Когда система замечает что-то, что выбивается из обычного поведения клиента, она сразу реагирует.

Как действовать пенсионеру, чтобы ему не заблокировали карту

Прежде всего необходимо следить за сроком действия карты и вовремя ее перевыпускать, если он истекает. Минимум раз в полгода надо совершать хотя бы небольшую финансовую операцию - снимать деньги или рассчитываться картой в магазине. Можно также делать онлайн-платежи.

Если карта используется редко, желательно хранить чеки из магазинов, чтобы была возможность доказать активность счета.

