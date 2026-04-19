Пенсійна картка: чи можуть її заблокувати через перекази від дітей та онуків

В Україні торік кожна п’ята пенсійна картка потрапила під фінмоніторинг. Причини тому різні, але здебільшого це неактивність підозрілі грошові перекази. При цьому люди пенсійного віку часто не помічають попереджень від банку про блокування карток й дізнаються про це вже після втрати доступу до грошей.

Про це повідомило видання "На пенсії".

Чи блокують картки за перекази від родичів

Перекази від родичів можуть стати підставою для блокування пенсійної картки. Особливо, якщо, наприклад, будуть зафіксовані регулярні надходження із зазначенням в призначенні платежу "повернення боргу", "обмін валют" тощо. У такому разі пенсіонера можуть запідозрити в підприємницькій діяльності.

Крім того, заблокувати картку можуть з таких причин:

рахунок не використовується протягом 6 місяців;

термін дії картки закінчився;

багато платежів від різних людей, що може вказувати на шахрайську схему.

Фахівці зазначають, що у банках за рухом на рахунках стежать не працівники, а спеціальні алгоритми. Вони автоматично відстежують підозрілі або нетипові операції: дивні призначення платежів, незвичні перекази чи нестандартні дії з банківською карткою. Коли система помічає щось, що вибивається зі звичайної поведінки клієнта, вона одразу реагує.

Як діяти пенсіонеру, щоб йому не заблокували картку

Насамперед необхідно слідкувати за терміном дії картки та вчасно її перевипускати, якщо він збігає. Мінімум раз на пів року треба здійснювати хоча б невелику фінансову операцію — знімати гроші або розраховуватися карткою в магазині. Можна також робити онлайн-платежі.

Якщо картка використовується рідко, бажано зберігати чеки з магазинів, щоб була можливість довести активність рахунку.

