Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Перекази від дітей і родичів: чи можуть пенсіонеру заблокувати картку

Перекази від дітей і родичів: чи можуть пенсіонеру заблокувати картку

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 11:00
Пенсійна картка: чи можуть її заблокувати через перекази від дітей та онуків
Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні торік кожна п’ята пенсійна картка потрапила під фінмоніторинг. Причини тому різні, але здебільшого це неактивність підозрілі грошові перекази. При цьому люди пенсійного віку часто не помічають попереджень від банку про блокування карток й дізнаються про це вже після втрати доступу до грошей. 

Про це повідомило видання "На пенсії", передають Новини.LIVE.

Чи блокують картки за перекази від родичів

Перекази від родичів можуть стати підставою для блокування пенсійної картки. Особливо, якщо, наприклад, будуть зафіксовані регулярні надходження із зазначенням в призначенні платежу "повернення боргу", "обмін валют" тощо. У такому разі пенсіонера можуть запідозрити в підприємницькій діяльності.

Крім того, заблокувати картку можуть з таких причин:

  • рахунок не використовується протягом 6 місяців;
  • термін дії картки закінчився;
  • багато платежів від різних людей, що може вказувати на шахрайську схему.

Фахівці зазначають, що у банках за рухом на рахунках стежать не працівники, а спеціальні алгоритми. Вони автоматично відстежують підозрілі або нетипові операції: дивні призначення платежів, незвичні перекази чи нестандартні дії з банківською карткою. Коли система помічає щось, що вибивається зі звичайної поведінки клієнта, вона одразу реагує.

Як діяти пенсіонеру, щоб йому не заблокували картку

Насамперед необхідно слідкувати за терміном дії картки та вчасно її перевипускати, якщо він збігає. Мінімум раз на пів року треба здійснювати хоча б невелику фінансову операцію — знімати гроші або розраховуватися карткою в магазині. Можна також робити онлайн-платежі. 

Якщо картка використовується рідко, бажано зберігати чеки з магазинів, щоб була можливість довести активність рахунку. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що треба писати в призначенні платежу при переказах з картки на картку. Багато хто вважає, що цей момент не має значення. Насправді він може стати підставлю для блокування картки. 

Також Новини.LIVE писали, коли за перекази між картками загрожує штраф до 34 000 грн. Це може статися у трьох випадках. При цьому відповідальність настає не за сам факт надходження коштів, а за неправомірні дії, пов’язані з їх отриманням.

пенсіонери грошові перекази банківські карти
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації