Денежные переводы на пенсионные карты ПриватБанка: что нужно знать в октябре

Мобильное приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" предлагает пожилым гражданам открывать карты для зачисления пенсионных выплат, однако предупреждает, что на них действуют определенные ограничения в отношении некоторых финансовых операций. В частности, речь идет об осуществлении некоторых видов денежных переводов.

О том, какие особенности предусмотрены в октябре, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Правила денежных переводов в ПриватБанке

Согласно правилам, осенью пожилые граждане Украины имеют возможность свободно осуществлять денежные переводы на пенсионные карты. Это можно сделать следующим образом:

через приложение/веб-банкинг "Приват24";

в банковских кассах;

через банкоматы/терминалы ПриватБанка.

В то же время, как заявили в банке, карты для зачисления пенсионных выплат оформляются исключительно в национальной валюте, а потому пополнять их можно только через украинские банки.

В случае необходимости получения денежных переводов из-за рубежа рекомендуется отдельно оформить любую другую личную валютную карту.

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Также следует учитывать обновленные в этом году валютные правила Национального банка Украины (НБУ). В частности, в октябре действуют следующие лимиты:

До 200 000 грн/месяц — для покупки иностранной валюты в безналичной форме;

До 200 000 грн/день — для снятия наличных с валютных счетов в Украине и за рубежом;

До 200 000 грн/месяц — для денежных переводов в иностранной валюте со счета на счет (SWIFT-переводы).

Правила оформления пенсионных карт в ПриватБанке

Оформить карту можно как в отделении банка, так и через онлайн-сервисы ПриватБанка. В случае дистанционного оформления речь идет об открытии Digital-карты для выплат в "Приват24".

При открытии в отделении банка необходимо иметь при себе следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код (ИНН).

Если гражданин впервые оформляет выплаты, то обращаться в Пенсионный фонд нет необходимости, ведь представители банка самостоятельно передадут дополнительные документы в ПФУ.

Какие преимущества для пенсионеров в ПриватБанке

Согласно условиям банка, для пенсионеров действуют некоторые сниженные комиссии. В частности, они могут оплачивать коммунальные услуги без дополнительных комиссий при использовании пенсионных карт ("Карт для выплат").

Нулевая комиссия действует в том случае, если клиент осуществляет платежи банковскими картами, а не наличными средствами.

Чтобы воспользоваться этим преимуществом, необходимо осуществлять операции с помощью пенсионных карт:

В отделениях ПриватБанка;

В банкоматах/терминалах;

Через службу поддержки по номеру 3700.

В мобильном приложении "Приват24" не взимается комиссия за оплату коммунальных услуг с карты для выплат, если сумма не превышает 5 000 грн, а количество платежей в течение месяца составляет не более 15.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке можно оформить разовую финансовую помощь в размере 5 000 грн в рамках программы поддержки украинских семей, инициированной президентом. Для этого необходимо открыть карту со специальным режимом использования. Заявки на "Пакет школьника" будут принимать до 1 ноября.

Еще Новини.LIVE писали, что в этом году ПриватБанк для некоторых клиентов, выехавших за границу, может не предоставить возможность дистанционно обновить данные. Иногда для личной идентификации банк может вызвать граждан в отделение. Такое может произойти даже в том случае, если счет был открыт по нотариальной доверенности.