Грошові перекази на пенсійні картки ПриватБанку: що варто знати у жовтні

Мобільний застосунок "Приват24". Фото: Новини.LIVE

Державна фінустанова "ПриватБанк" пропонує громадянам похилого віку відкривати картки для зарахування пенсійних виплат, однак застерігає, що вони мають певні обмеження для деяких фінансових операцій. Зокрема, йдеться про здійснення деяких видів грошових переказів.

Про те, які передбачені особливості у жовтні, розповідає видання Новини.LIVE.

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Правила для переказів у ПриватБанку

Згідно з правилами, восени українські громадяни похилого віку мають можливість вільно здійснювати операції грошових переказів на пенсійні картки. Це дозволяється робити у такий спосіб:

через застосунок/веббанкінг "Приват24";

у банківських касах;

через банкомати/термінали ПриватБанку.

Водночас, як заявили у банку, картки для зарахування пенсійних виплат, оформлюють виключно у національній валюті, а тому здійснювати поповнення можна тільки через українські банки.

У разі необхідності отримання грошових переказів з-за кордону рекомендують оформити окремо будь-яку іншу особисту валютну картку.

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Також варто зважати на оновлені цьогоріч валютні правила Національного банку України (НБУ). Зокрема, у жовтні актуальні такі ліміти:

До 200 000 грн/місяць — для купівлі іноземної валюти у безготівковій формі;

До 200 000 грн/день — для зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном;

До 200 000 грн/щомісяця — для грошових переказів в іноземній валюті з рахунку на рахунок (SWIFT-перекази).

Правила оформлення пенсійних карт у ПриватБанку

Можливість оформлення карток доступна як у відділенні банку, так і через онлайн-сервіси ПриватБанку. У разі дистанційного способу, то йдеться про відкриття Digital Картки для виплат у "Приват24".

У разі відкриття у відділенні банку — з собою слід взяти такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код (ІПН).

Якщо громадянин вперше оформлює виплати, то звертатися до Пенсійного фонду немає необхідності, адже представники банку самостійно передадуть додаткові документи до ПФУ.

Які переваги для пенсіонерів у ПриватБанку

Згідно з умовами банку, для пенсіонерів діють деякі знижені комісії. Зокрема, вони можуть оплачувати комунальні послуги без додаткових комісій у разі використання пенсійних карт ("Карток для виплат").

Нульова комісія діє тоді, коли платежі клієнт здійснює банківськими картами, а не готівковими коштами.

Щоб отримати таку перевагу, потрібно здійснювати операції пенсійними картками:

У відділеннях ПриватБанку;

У банкоматах/терміналах;

Через службу підтримки за номером 3700.

У мобільному застосунку "Приват24" не стягують комісію за оплату комуналки з картки для виплат, якщо сума не перевищує 5 000 грн, а кількість платежів протягом місяця становить не більш ніж 15.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПриватБанку є змога оформити разову фіндопомогу у сумі 5 000 грн за програмою підтримки українських родин, ініційованою президентом. Для цього треба відкрити картку зі спецрежимом використання. Заявки прийматимуть на "Пакунок школяра" до 1 листопада.

Ще Новини.LIVE писали, що цьогоріч ПриватБанк для деяких клієнтів, які виїхали за кордон, може не надати можливості дистанційно оновити дані. Іноді для особистої ідентифікації банк може викликати громадян у відділення. Таке може чекати навіть, якщо рахунок було відкрито за нотаріальною довіреністю.