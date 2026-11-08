Мужчина с наличными в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут получать из-за рубежа зарплату, оплату за фриланс, материальную помощь и переводы от родственников. Однако не все такие поступления необходимо декларировать и облагать налогами в Украине. В некоторых случаях закон освобождает средства от налогов, а уже уплаченные за рубежом суммы можно зачесть.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Какие деньги из-за рубежа не нужно облагать налогом

Не все поступления из иностранных источников автоматически становятся налогооблагаемым доходом. В частности, ГНС подчеркивает исключения для материальной помощи, которую украинцы получают в связи с войной.

Не нужно декларировать и платить налоги в Украине с помощи, если налоговый резидент Украины получил ее:

от иностранного государства в связи с войной;

от государственного фонда другой страны;

от благотворительной организации, оказывающей помощь пострадавшим от российской агрессии;

для членов семьи первой степени родства, пострадавших в результате войны.

В то же время важно учитывать условия освобождения от налогов, предусмотренные Налоговым кодексом. Сам факт получения денег от иностранной организации еще не означает, что любая выплата автоматически освобождается от налогов.

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Нужно ли платить налоги с переводов от родственников

Сам по себе перевод денег из-за границы на украинскую карту не означает, что человек получил налогооблагаемый доход. Важно, для чего именно поступили средства и в чем заключается экономическая суть операции.

Например, если родственник возвращает ранее одолженные деньги или переводит собственные средства между счетами, такая операция сама по себе не создает налогового обязательства. Другая ситуация — когда средства фактически являются оплатой за работу, услуги или иным доходом.

Отдельные правила действуют в отношении подарков. Денежные подарки от членов семьи первой и второй степени родства облагаются налогом по нулевой ставке НДФЛ. К ним относятся, в частности, родители, дети, супруг или супруга, родные братья и сестры, бабушка, дедушка и внуки. Для других случаев действуют отдельные налоговые правила, поэтому важно учитывать, кто именно передает деньги и при каких обстоятельствах.

За какие доходы из-за рубежа придется платить налоги

Если человек имеет статус налогового резидента Украины и получает доход из иностранного источника, по общему правилу его необходимо задекларировать. Это касается не только официальной зарплаты.

В частности, к таким доходам относятся:

заработная плата от иностранного работодателя;

оплата за фриланс и выполнение работ;

проценты по вкладам в иностранных банках;

дивиденды;

доходы от аренды недвижимости за рубежом;

деньги от продажи имущества в другой стране;

роялти, наследство, подарки и выигрыши.

По общему правилу ставка налога на доходы физических лиц для иностранных доходов составляет 18%, а военного сбора — 5%. Для отдельных видов доходов предусмотрены специальные ставки. Например, дивиденды, начисленные нерезидентами, облагаются НДФЛ по ставке 9%.

Как не платить налоги дважды с одного дохода

Если украинец уже уплатил налог с иностранного дохода в другом государстве, он может воспользоваться механизмом зачета этой суммы в Украине. Такая возможность предусмотрена международными договорами об избежании двойного налогообложения.

Для этого необходимо получить документ от налогового органа иностранного государства. В нём должны быть указаны сумма уплаченного налога и доход, с которого он был удержан. Справку необходимо легализовать, если соответствующий международный договор не предусматривает иного порядка.

При подаче декларации налогоплательщик указывает уплаченный за рубежом налог и прилагает подтверждающие документы. При этом зачесть можно не более суммы налога, которую пришлось бы уплатить в Украине, и только с учетом правил соответствующего международного договора.

Когда необходимо декларировать иностранные доходы

По общему правилу годовую декларацию об имущественном положении и доходах подают до 1 мая года, следующего за отчетным. То есть доходы, полученные в течение 2026 года, нужно будет задекларировать до 1 мая 2027 года.

Если у человека нет документов, подтверждающих сумму иностранного дохода и уплаченного за рубежом налога, он может обратиться в налоговую с заявлением о переносе срока подачи декларации. При предусмотренных законом условиях срок можно продлить до 31 декабря года, следующего за отчетным.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что чаевые могут обернуться налоговым долгом, если получать такие переводы без учета налоговых правил. Важно понимать, какие поступления на карту считаются доходом и когда с них нужно платить налоги. Незнание правил может привести к дополнительным финансовым обязательствам.

Также Новини.LIVE писали, какие данные о счетах украинцев за рубежом уже получила налоговая. Международный обмен финансовой информацией позволяет налоговым органам получать сведения о зарубежных счетах резидентов Украины. Это важно учитывать при декларировании иностранных доходов и проверке собственных налоговых обязательств.