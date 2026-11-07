Женщина расплачивается картой в кафе. Фото: magnific.com

В Украине чаевые, которые официанты, бармены и другие работники сферы обслуживания получают через QR-код или непосредственно на банковскую карту, подлежат налогообложению. С таких доходов необходимо уплатить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. При этом порядок уплаты зависит от того, кому именно поступают деньги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГНС.

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Облагаются ли налогом чаевые, полученные через QR-код

В ГНС пояснили, что способ получения чаевых не влияет на обязанность уплачивать налоги. Не имеет значения, оставил ли клиент деньги наличными, перечислил их через QR-код или воспользовался платежным терминалом.

Если QR-код ведет непосредственно на банковскую карту официанта или другого работника, полученные средства считаются его личным доходом. Из этой суммы необходимо уплатить:

18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% — военный сбор.

Например, если работник получил 1 000 грн чаевых непосредственно на карту, сумма налогов составит 230 грн. После их уплаты у него останется 770 грн.

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Кто должен платить налоги с чаевых

Порядок налогообложения зависит от того, кто получил деньги от клиента — работник или заведение.

Если QR-код ведет на личную карту официанта или другого работника, заведение не удерживает налоги. В таком случае человек должен самостоятельно задекларировать полученный доход и уплатить НДФЛ и военный сбор.

Иначе обстоит дело, если клиент оставляет чаевые через платежный терминал заведения вместе с общим счетом или перечисляет деньги на счет предприятия или ФЛП. Такие поступления заведение отражает в своем учете.

Когда заведение выплачивает эти средства сотруднику, оно само удерживает налоги и перечисляет их в бюджет. В таком случае сотруднику не нужно дополнительно декларировать эти чаевые и самостоятельно уплачивать с них налоги.

Когда нужно декларировать чаевые и платить налоги

Работникам, которые получают чаевые непосредственно на личную карту, не нужно подавать декларацию после каждого перевода. Отчетным периодом является календарный год, поэтому декларировать такие доходы нужно один раз в год.

По чаевым, полученным в течение 2026 года, необходимо:

до 1 мая 2027 года — подать декларацию об имущественном положении и доходах;

до 1 августа 2027 года — уплатить НДФЛ и военный сбор.

Подать декларацию можно онлайн через Электронный кабинет налогоплательщика.

Если налоги с чаевых уже удержало заведение, работнику не нужно подавать декларацию только по этим поступлениям.

Считаются ли чаевые подарком

В ГНС подчеркивают, что регулярные чаевые за оказанные услуги не являются не облагаемым налогом подарком. Даже если клиент указал в назначении перевода "благодарность" или "на кофе", это не освобождает получателя от уплаты налогов.

Налоговики советуют работникам хранить банковские выписки или вести собственный учет поступлений. Это поможет отделить чаевые от других переводов на карту, например, возврата долгов или средств от родственников.

Законодательство не требует ведения отдельного журнала учета, однако работник должен иметь возможность подтвердить общую сумму чаевых, полученных за год.

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