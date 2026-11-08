Чоловік з готівкою в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть отримувати з-за кордону зарплату, оплату за фриланс, матеріальну допомогу та перекази від родичів. Однак не всі такі надходження потрібно декларувати й оподатковувати в Україні. У деяких випадках закон звільняє кошти від податків, а вже сплачені за кордоном суми можна зарахувати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Які гроші з-за кордону не потрібно оподатковувати

Не всі надходження з іноземних джерел автоматично стають оподатковуваним доходом. Зокрема, ДПС наголошує на винятках для матеріальної допомоги, яку українці отримують через війну.

Не потрібно декларувати та сплачувати податки в Україні з допомоги, якщо податковий резидент України отримав її:

від іноземної держави у зв'язку з війною;

від державного фонду іншої країни;

від благодійної організації, яка надає допомогу постраждалим від російської агресії;

для членів сім'ї першого ступеня споріднення, які постраждали внаслідок війни.

Водночас важливо враховувати умови звільнення, передбачені Податковим кодексом. Сам факт отримання грошей від іноземної організації ще не означає, що будь-яка виплата автоматично звільняється від податків.

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Чи потрібно платити податки з переказів від родичів

Сам по собі переказ грошей з-за кордону на українську картку не означає, що людина отримала оподатковуваний дохід. Важливо, для чого саме надійшли кошти та яка економічна суть операції.

Наприклад, якщо родич повертає раніше позичені гроші або переказує власні кошти між рахунками, така операція сама по собі не створює податкового зобов'язання. Інша ситуація — коли кошти фактично є оплатою за роботу, послуги або іншим доходом.

Окремі правила діють для подарунків. Грошові подарунки від членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО. До них належать, зокрема, батьки, діти, чоловік або дружина, рідні брати й сестри, бабуся, дідусь та онуки. Для інших випадків діють окремі податкові правила, тому важливо враховувати, хто саме передає гроші та за яких обставин.

За які доходи з-за кордону доведеться сплатити податки

Якщо людина має статус податкового резидента України та отримує дохід з іноземного джерела, за загальним правилом його потрібно задекларувати. Це стосується не лише офіційної зарплати.

Зокрема, до таких доходів належать:

заробітна плата від іноземного роботодавця;

оплата за фриланс та виконання робіт;

проценти за вкладами в іноземних банках;

дивіденди;

доходи від оренди нерухомості за кордоном;

гроші від продажу майна в іншій країні;

роялті, спадщина, подарунки та виграші.

За загальним правилом ставка податку на доходи фізичних осіб для іноземних доходів становить 18%, а військового збору — 5%. Для окремих видів надходжень передбачені спеціальні ставки. Наприклад, дивіденди, нараховані нерезидентами, оподатковуються ПДФО за ставкою 9%.

Як не платити податки двічі за один дохід

Якщо українець уже сплатив податок з іноземного доходу в іншій державі, він може скористатися механізмом зарахування цієї суми в Україні. Така можливість передбачена міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування.

Для цього потрібно отримати документ від податкового органу іноземної держави. У ньому мають бути зазначені сума сплаченого податку та дохід, з якого його утримали. Довідку необхідно легалізувати, якщо відповідний міжнародний договір не передбачає іншого порядку.

Під час подання декларації платник зазначає сплачений за кордоном податок і додає підтвердні документи. Водночас зарахувати можна не більше суми податку, яку потрібно було б сплатити в Україні, та лише з урахуванням правил відповідного міжнародного договору.

Коли потрібно декларувати іноземні доходи

За загальним правилом річну декларацію про майновий стан і доходи подають до 1 травня року, наступного за звітним. Тобто доходи, отримані протягом 2026 року, потрібно буде задекларувати до 1 травня 2027 року.

Якщо людина не має документів, які підтверджують суму іноземного доходу та сплаченого за кордоном податку, вона може звернутися до податкової із заявою про перенесення строку подання декларації. За передбачених законом умов строк можна продовжити до 31 грудня року, наступного за звітним.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що чайові можуть обернутися податковим боргом, якщо отримувати такі перекази без урахування податкових правил. Важливо розуміти, які надходження на картку вважаються доходом і коли з них потрібно сплачувати податки. Незнання правил може призвести до додаткових фінансових зобов’язань.

Також Новини.LIVE писали, які дані про рахунки українців за кордоном уже отримала податкова. Міжнародний обмін фінансовою інформацією дозволяє податковим органам отримувати відомості про закордонні рахунки резидентів України. Це важливо враховувати під час декларування іноземних доходів і перевірки власних податкових зобов’язань.