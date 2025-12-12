Відео
Перекази між картками в Ощадбанку — чому заблокували рахунок ФОП

Перекази між картками в Ощадбанку — чому заблокували рахунок ФОП

Дата публікації: 12 грудня 2025 06:01
Ощадбанк може заблокувати рахунок ФОП за одну операцію — що про це відомо
Люди навпроти відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Державний Ощадбанк вже понад два місяці блокує рахунок клієнту-ФОПу. Документи на розблокування картки банк не розглядає з невідомих причин.

Про це йдеться в одному із повідомлень на порталі Мінфін.

Ощадбанк заблокував рахунок ФОП

Як розповіла жінка, ще 13 жовтня 2025 року нею були подані усі необхідні документи для розблокування рахунку.

"Заблокували рахунок через те, що я з власного рахунку ФОП в цьому ж банку переказувала собі свої ж кошти від підприємницької діяльності", — написала вона.

За її словами, станом на 10 грудня фінансовий комітет Ощадбанку досі не обробив заявку, хоча менеджер у відділенні повідомив клієнтці, що на розблокування рахунку потрібно від трьох до п'яти днів. 

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що Ощадбанк може блокувати рахунки клієнтів, серед яких і ФОПи, через фінансовий моніторинг. Підозрілими для банку можуть стати такі операції:

  1. Незвична кількість фіноперацій за аналогічний проміжок часу у минулі періоди.
  2. Надходження на регулярній основі переказів від різних осіб.
  3. Постійний перерахунок сум грошей одній і тій же особі.
  4. Надходження на рахунок великого обсягу готівки через термінал.
  5. Витрати за фінрахунком, що перевищують офіційні доходи.

Для розблокування рахунків клієнти мають надати банку документи, які підтверджують дохід. 

Раніше ми розповідали, що клієнти Ощадбанку мають можливість зекономити 2 000 гривень. Відомо, що для цього потрібно. Також ми писали, що в Ощадбанку пояснили клієнтам, чому їхні рахунки можуть потрапити під арешт. Ще у банку повідомили, коли можливе зняття блокування коштів. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
