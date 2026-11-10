Українці біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Українці, які користуються картками ПриватБанку, можуть можуть зіткнутися з обмеженнями під час переказу грошей. Для більшості клієнтів встановлено фіксовану суму, яку не можна перевищувати. До того ж банк враховує перекази з усіх карток людини. Також у місячний ліміт почали включати й деякі платежі, які раніше рахували окремо. Відомо, скільки грошей дозволено переказувати у листопаді.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію ПриватБанку.

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Скільки грошей можна переказати через ПриватБанк

У листопаді для більшості клієнтів ПриватБанку діє місячний ліміт 100 000 гривень на вихідні перекази. Але якщо банк відніс клієнта до категорії високого ризику, сума буде меншою — 50 000 гривень на місяць.

Окремо діють обмеження на кількість операцій та отримання грошей:

Вихідні перекази — до 200 операцій на місяць.

Отримання переказів по Україні — до 1 мільйона гривень і не більше 350 операцій на місяць.

Отримання грошей через міжнародні сервіси — до 399 999 гривень і не більше 50 надходжень на місяць.

Банк рахує всі операції з першого до останнього календарного дня місяця. Якщо людина досягла хоча б одного з цих обмежень, наступний переказ можуть заблокувати.

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Які перекази зараховують до ліміту

З 1 вересня 2026 року ПриватБанк розширив перелік операцій, які входять до місячного обмеження. Тепер банк враховує:

перекази з картки на картку іншої людини;

перекази за реквізитами IBAN;

перекази на рахунки ФОП;

перекази на рахунки юридичних осіб.

Водночас оплату комунальних послуг і податків це обмеження не торкнулося. Також банк не враховує перекази між власними картками.

Як збільшити ліміт на перекази у ПриватБанку

Якщо вам потрібно переказувати більше 100 000 гривень на місяць, можна попросити банк збільшити ліміт. Для цього доведеться надати документи, які підтверджують, звідки у вас гроші.

Залежно від джерела доходу ПриватБанк може попросити:

Якщо отримуєте зарплату — довідку про доходи або форму ОК-7.

Якщо займаєтеся бізнесом — податкову декларацію з квитанцією №2, договори чи накладні.

Якщо продали майно — договір купівлі-продажу, укладений протягом останніх трьох років.

Якщо отримали спадщину або подарунок — документи про спадщину чи договір дарування.

Якщо отримуєте дивіденди — протокол загальних зборів, фінансові та податкові документи.

Якщо збираєте гроші на волонтерство — документи про благодійну діяльність, чеки, договори або листи від фондів.

Подати заявку на збільшення ліміту можна кількома способами:

Через Приват24. Коли людина використала 50%, 80% або 100% свого ліміту, банк може надіслати повідомлення з пропозицією заповнити заявку. Звернутися до чату "Допомога Онлайн". Зателефонувати на номер 3700. Особисто у відділенні ПриватБанку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як змінити банк для отримання зарплати. Українці можуть самостійно обрати картку ПриватБанку, навіть якщо роботодавець співпрацює з іншою установою. Для цього достатньо відкрити рахунок, отримати IBAN і подати письмову заяву до бухгалтерії.

Також Новини.LIVE писали про умови для власників преміальних карток Visa у ПриватБанку. У листопаді для безкоштовного доступу до додаткових послуг потрібно витрачати від 10 000 до 30 000 гривень на місяць залежно від типу картки. Якщо не виконати цю умову, бізнес-зали в аеропортах, Fast Track та інші привілеї можуть стати платними.