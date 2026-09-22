Переводы в Украину: как изменится зачисление валюты из-за рубежа

Евро в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, получающие деньги из-за рубежа через небанковские платежные сервисы, столкнулись с новым правилом. Валютные поступления больше не будут оставаться на платежном счете в долларах или евро — средства будут автоматически конвертироваться в гривну. Это означает, что получатель не сможет самостоятельно выбрать момент для продажи валюты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на LIGA ZAKON.

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Что именно изменилось

Небанковские поставщики платежных услуг больше не смогут зачислять валютные переводы из-за рубежа на платежные счета физических лиц без конвертации. Если средства поступают в иностранной валюте, они автоматически переводятся в гривну. Правило действует независимо от суммы перевода и страны, из которой отправляются деньги.

Речь идет, в частности, о поступлениях через международные платежные системы. То есть если человек получает, например, 500 евро из-за рубежа на такой платежный счет, на нем не останется 500 евро — средства конвертируются в гривневый эквивалент.

Кто будет определять курс

Отдельно важно отметить, что получатель не выбирает курс конвертации самостоятельно. По информации LIGA ZAKON, применяется курс продажи иностранной валюты банка, имеющего соответствующий договор с небанковским поставщиком платежных услуг.

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Если такого договора или согласованного курсового условия нет, поставщик не сможет зачислить валютное поступление по новым правилам. Разница между курсом банка и рыночным курсом фактически влияет на сумму, которую получит человек в гривне.

Что это означает для кошелька

Для получателя главное изменение заключается в потере возможности самостоятельно решать, когда продавать полученную валюту. Раньше человек мог хранить доллары или евро на валютном счете и выбрать момент для конвертации, если такая операция была доступна по условиям конкретного сервиса.

Теперь при таком зачислении валюта автоматически конвертируется в гривну. Поэтому конечная сумма будет зависеть от курса, по которому происходит конвертация.

Например, если человеку перечисляют 1 000 евро, важным становится не только курс евро на рынке, а именно курс, по которому конкретный платежный сервис осуществит конвертацию. Даже небольшая разница в курсе при такой сумме может означать сотни гривен разницы в итоге.

Карточные переводы тоже могут конвертироваться

Отдельное правило касается поступлений на карты из-за рубежа через международные платежные системы. Они также могут зачисляться в гривнах, однако в этом случае курс конвертации должен быть согласован плательщиком. Такое согласие фиксируется со стороны плательщика и международной платежной системы.

Новые требования также касаются юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимающих карточные платежи из-за рубежа.

Касается ли это банковских счетов

Здесь важно не путать платежные счета небанковских поставщиков с валютными счетами в обычном банке. Новое правило, о котором говорится в сообщении LIGA ZAKON, касается именно режима зачисления валютных поступлений на платежные счета у небанковских поставщиков платежных услуг.

При этом НБУ отдельно устанавливает правила для валютных операций физических лиц и переводов, в частности лимиты на отдельные операции с валютными картами и счетами.

Что следует проверить получателям

Если вы регулярно получаете деньги из-за рубежа, перед следующим переводом стоит проверить:

в какой валюте сервис фактически зачисляет средства;

какой курс конвертации применяется;

взимается ли комиссия за получение перевода;

можно ли получить средства без автоматической продажи валюты;

какая сумма фактически будет зачислена после конвертации.

Это особенно важно для регулярных переводов от родственников, выплат за работу или других поступлений из-за рубежа.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк изменил тарифы на некоторые международные переводы, отменив льготные условия. Теперь за отдельные операции клиентам приходится платить комиссию по стандартному тарифу. Это стоит учитывать при переводе средств между украинскими и зарубежными картами.

Также Новини.LIVE писали, что переводы от родных или друзей на банковскую карту могут вызвать вопросы у банка или налоговой службы в зависимости от обстоятельств. Особое внимание могут привлечь регулярные поступления значительных сумм или платежи, происхождение которых сложно подтвердить. В то же время помощь от ближайших родственников регулируется отдельными налоговыми правилами.