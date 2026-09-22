Перекази в Україну: як зміниться зарахування валюти з-за кордону

Євро в руках. Фото:Новини.LIVE

Українці, які отримують гроші з-за кордону через небанківські платіжні сервіси, зіткнулися з новим правилом. Валютні надходження більше не залишатимуться на платіжному рахунку в доларах чи євро — кошти автоматично конвертуватимуть у гривню. Це означає, що отримувач не зможе самостійно обрати момент для продажу валюти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на LIGA ZAKON.

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Що саме змінилося

Небанківські надавачі платіжних послуг більше не зможуть зараховувати валютні перекази з-за кордону на платіжні рахунки фізичних осіб без конвертації. Якщо кошти надходять в іноземній валюті, вони автоматично переводяться у гривню. Правило діє незалежно від суми переказу та країни, з якої відправляються гроші.

Йдеться, зокрема, про надходження через міжнародні платіжні системи. Тобто якщо людина отримує, наприклад, 500 євро з-за кордону на такий платіжний рахунок, на ньому не залишиться 500 євро — кошти конвертують у гривневий еквівалент.

Хто визначатиме курс

Окремо важливо, що отримувач не обирає курс конвертації самостійно. За інформацією LIGA ZAKON, застосовується курс продажу іноземної валюти банку, який має відповідний договір із небанківським надавачем платіжних послуг.

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Якщо такого договору або погодженої курсової умови немає, надавач не зможе зарахувати валютне надходження за новими правилами. Різниця між курсом банку та ринковим курсом фактично впливає на суму, яку отримає людина у гривні.

Що це означає для гаманця

Для отримувача головна зміна полягає у втраті можливості самостійно вирішити, коли продавати отриману валюту. Раніше людина могла зберігати долари чи євро на валютному рахунку та обрати момент для конвертації, якщо така операція була доступна за умовами конкретного сервісу.

Тепер під час такого зарахування валюта автоматично переходить у гривню. Тому кінцева сума залежатиме від курсу, за яким відбувається конвертація.

Наприклад, якщо людині надсилають 1 000 євро, важливим стає не лише курс євро на ринку, а саме курс, за яким конкретний платіжний сервіс здійснить конвертацію. Навіть невелика різниця у курсі при такій сумі може означати сотні гривень різниці у результаті.

Карткові перекази теж можуть конвертувати

Окреме правило стосується карткових надходжень з-за кордону через міжнародні платіжні системи. Вони також можуть зараховуватися у гривні, однак у цьому випадку курс конвертації має бути погоджений платником. Така згода фіксується на стороні платника та міжнародної платіжної системи.

Нові вимоги також стосуються юридичних осіб та ФОП, які приймають карткові платежі з-за кордону.

Чи стосується це банківських рахунків

Тут важливо не змішувати платіжні рахунки небанківських надавачів із валютними рахунками у звичайному банку. Нове правило, про яке йдеться в повідомленні LIGA ZAKON, стосується саме режиму зарахування валютних надходжень на платіжні рахунки у небанківських надавачів платіжних послуг.

При цьому НБУ окремо встановлює правила для валютних операцій фізичних осіб та переказів, зокрема ліміти на окремі операції з валютними картками та рахунками.

Що варто перевірити отримувачам

Якщо ви регулярно отримуєте гроші з-за кордону, перед наступним переказом варто перевірити:

у якій валюті сервіс фактично зараховує кошти;

який курс конвертації застосовується;

чи є комісія за отримання переказу;

чи можна отримати кошти без автоматичного продажу валюти;

яку суму фактично буде зараховано після конвертації.

Це особливо важливо для регулярних переказів від родичів, виплат за роботу або інших надходжень із-за кордону.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ПриватБанк змінив тарифи на деякі міжнародні перекази, скасувавши пільгові умови. Тепер за окремі операції клієнтам доводиться сплачувати комісію за стандартним тарифом. Це варто враховувати під час переказу коштів між українськими та закордонними картками.

Також Новини.LIVE писали, що перекази від рідних чи друзів на банківську картку можуть викликати запитання у банку або податкової залежно від обставин. Особливу увагу можуть привернути регулярні надходження значних сум або платежі, походження яких складно підтвердити. Водночас допомога від найближчих родичів має окремі податкові правила.