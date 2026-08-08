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Главная Финансы Переводы на карту от родных или друзей: когда банк может заинтересоваться вашими деньгами

Переводы на карту от родных или друзей: когда банк может заинтересоваться вашими деньгами

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 15:25
Переводы на карту будут проверяться: какие финансовые поступления могут вызвать подозрения у налоговых органов и банка
Перевод денег, мужчина у банкомата. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Переводы с карты на карту уже давно стали частью повседневной жизни. Кто-то помогает родителям, дети поддерживают пенсионеров, друзья скидываются на подарок или возвращают долг. Но в последнее время вокруг банковских переводов появилось множество слухов и опасений.

В каких случаях переводы не вызовут никаких проблем, а когда могут заинтересовать банк или налоговую, объяснили в Ассоциации налогоплательщиков Украины, передает Новини.LIVE.

Деньги от родителей или детей — без налогов

Если средства поступают от ближайших родственников — родителей, детей, мужа или жены, родных братьев и сестер, бабушки, дедушки или внуков — налог платить не нужно.

Налоговый кодекс предусматривает для таких переводов нулевую ставку. То есть помощь от семьи не считается доходом, подлежащим налогообложению.

Если перечислил друг или крестный

Здесь ситуация иная. С точки зрения Налогового кодекса даже очень близкий друг, кум или двоюродный брат — это постороннее лицо. В таком случае полученные средства могут считаться доходом, который необходимо задекларировать и уплатить с него налоги. Поэтому юристы советуют оформлять крупные суммы между людьми, не являющимися близкими родственниками, документально — например, договором займа или распиской.

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Почему банк может приостановить перевод

Многие удивляются: налогов нет, а банк все равно просит объяснить происхождение средств. Дело в том, что банк проверяет не налоги, а возможные риски отмывания денег.

Например, если на карту человека, который официально нигде не работает, вдруг начинают регулярно поступать крупные суммы, система финансового мониторинга может попросить подтвердить их происхождение. В случае помощи родственникам обычно достаточно документов, подтверждающих родство, и объяснения источника средств.

Миф о "безопасных" 100 000 гривен

Одна из самых распространенных легенд — якобы до 100 000 гривен можно переводить любые суммы без какого-либо контроля. В Ассоциации налогоплательщиков подчеркивают, что это неправда.

Лимиты, установленные Национальным банком, касаются только работы банковской системы и не означают, что налоговая или финансовый мониторинг не обратят внимания на подозрительные операции. Особенно если на карту регулярно поступают десятки переводов от разных людей.

Когда личная карта превращается в "бизнес-счет"

Разово продать старый велосипед или телефон — это обычная бытовая операция. Но если человек постоянно продает товары или оказывает услуги и получает оплату на обычную банковскую карту, налоговая может расценить это как предпринимательскую деятельность без регистрации. Тогда могут доначислить налоги, штрафы, а также возникнут вопросы относительно законности такой деятельности.

Видит ли налоговая все ваши карты?

Вопреки распространенным страшилкам, налоговая не имеет круглосуточного доступа к банковским счетам украинцев. Банковская тайна защищена законом. Информацию о счетах могут получить только в случаях, предусмотренных законодательством, в частности по решению суда или во время официальной проверки. Автоматически списать налог с карты никто не может.

Как избежать лишних вопросов

Специалисты советуют соблюдать следующие правила:

  • в назначении платежа четко указывать, за что перечисляются средства — например, "возврат долга" или "семейная помощь";
  • крупные займы между друзьями оформлять в письменном виде;
  • если переводы связаны с заработком, лучше зарегистрировать ФЛП и пользоваться отдельным предпринимательским счетом.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как действовать в случае ошибочного перевода средств в Ощадбанке. Если платеж уже прошел, в банке советуют сначала обратиться к получателю или в банк, а если вернуть деньги добровольно не удается — решать вопрос через суд.

Также Новини.LIVE писали, что информацию о счетах украинцев за рубежом в налоговую службу могут передавать международные платежные сервисы Revolut, Wise, а в отдельных случаях — Payoneer. В частности, это может касаться пользователей, которые подтвердили украинское налоговое резидентство или пользуются отдельными европейскими счетами или картами.

Налоговая служба банки денежные переводы блокирование
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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