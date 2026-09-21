Выплаты на дрова и уголь: кто и где получит 19 400 грн в качестве зимней поддержки

Денежная помощь на дрова и уголь: кто и как может ее получить
В сентябре 2026 года Международный комитет Красного Креста будет проводить регистрацию населения для участия в программе поддержки на зимний период. Предусматривается предоставление уязвимым категориям граждан денежной помощи в размере 19 400 грн, в частности, если в домохозяйстве есть люди в возрасте от 60 лет.
О том, где и на каких условиях украинцы получат соответствующую поддержку, рассказывает издание Новини.LIVE.
Что предусматривает программа зимней поддержки
По информации территориальной громады, осенью в Черниговской области работают представители Международного комитета Красного Креста. Инициатива предусматривает предоставление финансовой поддержки домохозяйствам, оказавшимся в сложных условиях из-за войны. В частности, обратиться за выплатами могут жители громад Корюковского района.
В рамках программы предусмотрено предоставление денежной помощи в размере 19 400 грн на каждое домохозяйство (независимо от количества его членов).
Выплаты можно будет использовать на:
- закупку топлива (дров, угля, брикетов и т. п.);
- оплату доставки заказанного топлива;
- оплату газа или электроэнергии для обогревательных приборов;
- покупку других необходимых товаров/услуг, связанных с отопительным периодом.
Какие условия участия в зимней программе
По сообщению властей террориальной громады, получить помощь граждане смогут при одновременном соблюдении следующих условий:
- проживают в населенном пункте, на который распространяется программа;
- размер среднего месячного дохода на одного члена семьи составляет не более 8 650 грн;
- не получали аналогичную помощь на отопительный сезон 2026–2027 годов.
Также важно соответствовать хотя бы одному критерию уязвимости:
- заявитель является безработным после 24.02.2022 года;
- в семье есть люди с инвалидностью I–II группы;
- в домохозяйстве есть люди в возрасте от 60 лет;
- многодетные семьи, в которых есть три и более детей до 18 лет;
- одинокий отец или мать.
Как будет проходить регистрация и какие документы необходимы
Как отмечается, подача заявки будет осуществляться самостоятельно одним совершеннолетним представителем домохозяйства.
Жителей следующих населенных пунктов приглашают воспользоваться возможностью зарегистрироваться для участия в программе:
- Поселок Холмы: 22, 23, 24 сентября и 6 октября (время регистрации: с 10:30 до 15:30);
- Село Козиловка: 7 и 8 октября (время регистрации: с 10:30 до 15:30).
"Обращаем ваше внимание, что жители сел Камка, Радомка и Жукля будут регистрироваться в другие дни, дата будет сообщена позднее", — говорится в сообщении.
Гражданам необходимо заранее подготовить следующий пакет документов:
- паспорт;
- идентификационный код (для всех, у кого он есть);
- свидетельства о рождении детей (при наличии);
- справки о доходах (с работы, из Пенсионного фонда, органов социальной защиты);
- подтверждение места жительства и состава семьи;
- банковские реквизиты (IBAN/номер карты).
Окончательное решение о предоставлении помощи будет принимать рабочая группа МККК. Органы местной власти не влияют на этот процесс, пояснили в тергромаде.
Подробности о действии программы можно уточнить по следующему контактному номеру центра МККК: 0 800 300 155 (пн–пт: 09:00–13:00 и 14:00–17:00).
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ряде регионов действует программа Эстонского совета по делам беженцев. В ее рамках граждане смогут получить денежную помощь в размере до 32 500 грн на сельское хозяйство. Речь идет об уязвимых категориях людей из числа внутренних переселенцев. Выплаты будут доступны для пенсионеров.
Еще Новини.LIVE писали о том, что в этом году украинцы могут получить помощь от ЮНИСЕФ. Речь идет о поддержке семей с детьми, пострадавших от войны, в размере до 19 400 грн. В частности, средства получат те, кто из-за обстрелов остался без света, отопления или воды. Также будут предоставлены выплаты после принудительной эвакуации.