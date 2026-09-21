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Главная Финансы Денежная помощь на дрова и уголь: кто и как может ее получить

Денежная помощь на дрова и уголь: кто и как может ее получить

Ua ru
21 сентября 2026 11:00
Выплаты на дрова и уголь: кто и где получит 19 400 грн в качестве зимней поддержки
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года Международный комитет Красного Креста будет проводить регистрацию населения для участия в программе поддержки на зимний период. Предусматривается предоставление уязвимым категориям граждан денежной помощи в размере 19 400 грн, в частности, если в домохозяйстве есть люди в возрасте от 60 лет.

О том, где и на каких условиях украинцы получат соответствующую поддержку, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что предусматривает программа зимней поддержки

По информации территориальной громады, осенью в Черниговской области работают представители Международного комитета Красного Креста. Инициатива предусматривает предоставление финансовой поддержки домохозяйствам, оказавшимся в сложных условиях из-за войны. В частности, обратиться за выплатами могут жители громад Корюковского района.

В рамках программы предусмотрено предоставление денежной помощи в размере 19 400 грн на каждое домохозяйство (независимо от количества его членов).

Выплаты можно будет использовать на:

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  • закупку топлива (дров, угля, брикетов и т. п.);
  • оплату доставки заказанного топлива;
  • оплату газа или электроэнергии для обогревательных приборов;
  • покупку других необходимых товаров/услуг, связанных с отопительным периодом.

Какие условия участия в зимней программе

По сообщению властей террориальной громады, получить помощь граждане смогут при одновременном соблюдении следующих условий:

  • проживают в населенном пункте, на который распространяется программа;
  • размер среднего месячного дохода на одного члена семьи составляет не более 8 650 грн;
  • не получали аналогичную помощь на отопительный сезон 2026–2027 годов.

Также важно соответствовать хотя бы одному критерию уязвимости:

  • заявитель является безработным после 24.02.2022 года;
  • в семье есть люди с инвалидностью I–II группы;
  • в домохозяйстве есть люди в возрасте от 60 лет;
  • многодетные семьи, в которых есть три и более детей до 18 лет;
  • одинокий отец или мать.

Как будет проходить регистрация и какие документы необходимы

Как отмечается, подача заявки будет осуществляться самостоятельно одним совершеннолетним представителем домохозяйства.

Жителей следующих населенных пунктов приглашают воспользоваться возможностью зарегистрироваться для участия в программе:

  • Поселок Холмы: 22, 23, 24 сентября и 6 октября (время регистрации: с 10:30 до 15:30);
  • Село Козиловка: 7 и 8 октября (время регистрации: с 10:30 до 15:30).

"Обращаем ваше внимание, что жители сел Камка, Радомка и Жукля будут регистрироваться в другие дни, дата будет сообщена позднее", — говорится в сообщении.

Гражданам необходимо заранее подготовить следующий пакет документов:

  • паспорт;
  • идентификационный код (для всех, у кого он есть);
  • свидетельства о рождении детей (при наличии);
  • справки о доходах (с работы, из Пенсионного фонда, органов социальной защиты);
  • подтверждение места жительства и состава семьи;
  • банковские реквизиты (IBAN/номер карты).

Окончательное решение о предоставлении помощи будет принимать рабочая группа МККК. Органы местной власти не влияют на этот процесс, пояснили в тергромаде.

Подробности о действии программы можно уточнить по следующему контактному номеру центра МККК: 0 800 300 155 (пн–пт: 09:00–13:00 и 14:00–17:00).

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ряде регионов действует программа Эстонского совета по делам беженцев. В ее рамках граждане смогут получить денежную помощь в размере до 32 500 грн на сельское хозяйство. Речь идет об уязвимых категориях людей из числа внутренних переселенцев. Выплаты будут доступны для пенсионеров.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в этом году украинцы могут получить помощь от ЮНИСЕФ. Речь идет о поддержке семей с детьми, пострадавших от войны, в размере до 19 400 грн. В частности, средства получат те, кто из-за обстрелов остался без света, отопления или воды. Также будут предоставлены выплаты после принудительной эвакуации.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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