Продать монеты в Украине — как отличать редкую монету от обычной

Монеты. Фото: google.com

Ценность редких монет номиналом в 1 гривну значительно возросла. Некоторые из них могут стоить до десятка тысяч гривен. Наивысшую стоимость имеют монеты 1992, 1995, 1996 и 2001 годов выпуска.

Об этом сообщило издание Новини.LIVE, ссылаясь на портал Монеты-ягодки в пятницу, 11 октября.

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Самые ценные монеты номиналом 1 гривна

Одна гривна 1992 года

Монета номиналом 1 гривна 1992 года является одной из самых редких украинских монет. Она была выпущена в рамках настройки оборудования монетного двора, когда начинали чеканить гривны как национальную валюту. Эти монеты не вводились в официальное обращение, поэтому найти их в кошельке или обмене фактически невозможно. Большинство сохранившихся до наших дней экземпляров находятся в частных коллекциях нумизматов и на аукционах.

Первые гривны были отчеканены без гуртовой надписи — гладкий гурт был результатом технических ограничений. На тот момент в монетном дворе еще не было соответствующих инструментов для нанесения надписей на гурт. Позже мастера экспериментировали с разными вариантами надписей, в том числе датами.

Самые известные разновидности монет 1 гривна 1992 года включают:

1.1ААг (гладкий гурт) — не содержит гуртовых надписей, стоимость таких монет на аукционах колеблется от 12 000 до 37 000 гривен.

Монета одна гривна 1992 года с гладким гуртом. Фото: Монеты-ягодки

1.1АА1 (с гуртовой надписью) — на гурте присутствует дата, отделенная тремя точками. Есть варианты с датами 1992, 1994 либо 1995 годов. Стоимость монеты с гуртовой надписью варьируется от 15000 до 20000 гривен.

Монета одна гривна 1992 года. Фото: Монеты-ягодки

Особый интерес вызывает разновидность 2ААд, представляющая собой перечекан из советской монеты номиналом 5 копеек. В октябре 2022 года на аукционе Violity такая монета была продана за рекордные 82 000 гривен. Это один из самых ценных экземпляров, ведь он создан на базе старых советских плашек.

Одна гривна 1995 года

Монета номиналом 1 гривна 1995 года является одной из самых ценных и редких в обращении среди украинских нумизматов. Хотя точный тираж этой монеты неизвестен, по данным нумизматических форумов, его оценивают примерно в 52 тысячи экземпляров. Это довольно небольшое количество, что делает монету редкой, а ее стоимость на рынке значительной.

Известно несколько разновидностей этой монеты, однако наиболее распространены варианты 1АБ1.1 и 1АБ1.2. Их главное отличие заключается в толщине шрифта на группе монет: в первой разновидности шрифт толстый, а во втором — тонкий. Остальные варианты монет встречаются очень редко, и потому на аукционах они почти не представлены.

Ниже приведены ориентировочные цены на разные виды монет:

Разновидность монеты Цена 1БАг, гладкий гурт 7000 – 9000 грн 1АБ1 (1992), дата на гурте 1992 договорная 1АБ1 (1994), дата на гурте 1994 договорная 1АБ1.1, широкий кант 500 – 800 грн 1АБ1.2, широкий кант 500 – 800 грн 1АБ1 (1996), дата на гурте 1996 договорная 2ААг, гладкая группа 2800 – 5600 грн 2АА1.1, узкий кант 1400 – 2800 грн 2АА1.2, узкий кант 1400 – 2800 грн 2АА2, три точки на гурте 11 000 – 16 000 грн

Отдельно следует упомянуть пробные экземпляры, на которых дата на аверсе указывает 1995 год, а на группе можно увидеть даты 1992, 1994 или 1996. Это редчайшие монеты, и их тираж остается неизвестным. Эти монеты желательны для коллекционеров, и их стоимость обычно оговаривается индивидуально на аукционах или среди специалистов.

Монета одна гривна 1995 года. Фото: Монеты-ягодки

Одна гривна 1996 года

Монета номиналом 1 гривна 1996 стала первой оборотной гривной независимой Украины. Она сразу привлекла внимание коллекционеров благодаря своим разновидностям и особенностям. Основная масса таких монет не отличается значительной стоимостью, но некоторые экземпляры обладают определенными уникальными характеристиками, повышающими их цену на аукционах.

Обычно выделяют три основные разновидности 1 гривны 1996 года – 1АБ1, 1АБ2 и 1АБ3. Они отличаются между собой исключительно шрифтом на гурте, однако их рыночная стоимость практически не отличается. За эти монеты можно получить от 30 до 80 гривен.

Интересно, что кроме этих основных вариантов, существует монета с перевернутым гуртом.

Действительно редки другие варианты 1 гривны 1996 года:

1АБг — монета с гладким гуртом без каких-либо надписей. Ее цена колеблется от 6000 до 8000 гривен.

— монета с гладким гуртом без каких-либо надписей. Ее цена колеблется от 6000 до 8000 гривен. 1АБ1.1 (1995) — вариант, где на гурте указан год 1995, а на аверсе — 1996. Это настоящая коллекционная находка, стоимость которой также составляет 6 000 — 8 000 гривен.

Такие монеты чрезвычайно редки, ведь они относятся к пробным экземплярам, отчеканенным ограниченным тиражом. Фактически их точное количество неизвестно, и появляются они на аукционах крайне редко.

Кроме обычных оборотных монет, коллекционеры также ищут гривну 1996 года из годового набора НБУ. Они не использовались в ежедневном обращении и хранятся в банковской запайке, что делает их более дорогими. Такие экземпляры можно продать за 100–400 гривен.

Монета одна гривна 1996 года. Фото: Монеты-ягодки

Одна гривна 2001 года

Монета номиналом 1 гривна, выпущенная в 2001 году, одна из массовых оборотных монет Украины. По данным форума "Монеты ИТК", общий тираж составил 100 миллионов экземпляров, что является значительным количеством. Поэтому стоимость большинства таких монет остается низкой, и их можно приобрести за номинал или незначительно выше. Однако особый интерес среди коллекционеров вызывают редкие разновидности, которые могут достигать значительно более высокой цены.

Редкие разновидности монеты 1 гривна 2001 года

Наибольшую ценность составляют две редкие вариации монеты:

1АДг (гладкий гурт)

2АЕ3 (уменьшенный рисунок аверса)

Различия между разновидностями можно определить с помощью простого инструмента – линейки. Чтобы идентифицировать редкую монету, необходимо измерить расстояние между крайними остями. Для обычных монет этот показатель составляет 18,7 мм, а для редких – 18,3 мм. Обратите внимание, что точность измерения может варьироваться в зависимости от качества линейки, поэтому рекомендуется сравнивать несколько монет одного года для более точного результата.

Ценность монеты зависит от ее разновидности:

1АДг (гладкий гурт) — до 5 000 грн

1АД1 (обычный аверс 18,7 мм) — 1 грн

1АД2 (обычный аверс 18,7 мм) — 1 грн

1АД3 (обычный аверс 18,7 мм) — 1 грн

2АД2 (уменьшенный аверс 18,3 мм) — 50-120 грн

2АД3 (уменьшенный аверс 18,3 мм) — 18-50 грн

2АЕ3 (уменьшенный аверс 18,3 мм, реверс 22,3 мм) — 400-800 грн

Монета одна гривна 2001 года. Фото: Монеты-ягодки

Где продать редкую монету

Монету номиналом одну гривну, выпущенную в 1992, 1995, 1996 и 2001 годах, можно выгодно продать коллекционерам. Их продажу можно осуществить как при личной встрече, так и через разные онлайн-платформы. Для поиска заинтересованных покупателей следует обратить внимание на такие аукционы, как Violity, Монеты ИТК и Monitex.

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