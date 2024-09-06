Нацбанк презентував нові гроші з особливим дизайном — деталі

Будівля Нацбанку. Фото: bank.gov.ua

Монетний двір Національного банку України (НБУ) створив нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень. Її особливість полягає у тому, що вона присвячена Сергію Параджанову — режисерові, представнику української поетичної кінематографії.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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Детальніше про нові монети

Як розповіли у Нацбанку, у 2024 році виповнилося 100 років від дня народження відомого режисера. На його честь НБУ вирішив ввести в обіг унікальну пам'ятну монету "Сергій Параджанов".

Там уточнили, що монетний двір виготовив кілька тисяч одиниць особливих монет зі срібла:

тираж монети — 7,5 тис. штук;

основа ​​монети — срібло 925 проби.

Придбати пам'ятні монети "Сергій Параджанов" можна буде з 10 вересня в онлайн-магазині нумізматичної продукції Нацбанку.

Пам'ятна монета. Джерело: НБУ

Крім того, монету продаватимуть в таких банках: Укргазбанк, Таскомбанк, ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ.

Пам'ятна монета. Джерело: НБУ

"Цього року виповнилося 100 років від дня народження художника. На його честь Національний банк з 4 вересня 2024 року вводить в обіг пам'ятну монету "Сергій Параджанов". Вона продовжує серію "Видатні особистості України" і є символом непокори, творчої свободи та вічного пошуку істини Сергієм Параджановим, спадщина якого досі живе у кожному кадрі, у кожній сцені", — пояснили в НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у НБУ розповіли, чи чекати випуску банкнот великих номіналів у зв'язку зі знеціненням гривні. Зокрема, номіналом 5 тис. гривень однією купюрою.

Також ми писали, що Нацбанк запропонував змінити назву "копійки" на "шаг". Там заявили, що це необхідно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.