Обмін валют. Ілюстративне фото: УНІАН

Курс валют сьогодні, 10 жовтня, продовжує змінюватися у вартості. Зокрема, за даними НБУ, євровалюта та польський злотий дешевшають, а долар США трішки піднявся у вартості.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Офіційний курс долара

За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 10 жовтня, на рівні 41,1934 грн/дол, порівняно із 41,1756 грн/дол. у середу.

Офіційний курс долара та євро від НБУ. Фото: Скриншот

Офіційний курс євро

На сьогодні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 45,1274 грн/євро, що трішки дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 45,2437 грн/євро.

Офіційний курс польського злотого

Щодо польської валюту, то злотий майже не змінився у вартості, хоча технічно НБУ знизив курс злотого до 10.4994 грн, що менше, ніж вчорашній курс у 10.4996 грн.

Прогноз щодо ринку валют

Вже найближчі місяці курс гривні продовжить плавно девальвувати й до кінця 2024 року очікується на рівні 43 гривні за долар. Такий прогноз дав Григорій Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook.

Вже зараз він прогнозує, що до кінця поточного року показник зростання реального ВВП на 2024 рік підвищиться з 3,4% до 3,6%.