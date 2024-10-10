Гривня продовжує зміцнюватися — курс валют на четвер
Курс валют сьогодні, 10 жовтня, продовжує змінюватися у вартості. Зокрема, за даними НБУ, євровалюта та польський злотий дешевшають, а долар США трішки піднявся у вартості.
Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.
Офіційний курс долара
За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 10 жовтня, на рівні 41,1934 грн/дол, порівняно із 41,1756 грн/дол. у середу.
Офіційний курс євро
На сьогодні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 45,1274 грн/євро, що трішки дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 45,2437 грн/євро.
Офіційний курс польського злотого
Щодо польської валюту, то злотий майже не змінився у вартості, хоча технічно НБУ знизив курс злотого до 10.4994 грн, що менше, ніж вчорашній курс у 10.4996 грн.
Прогноз щодо ринку валют
Вже найближчі місяці курс гривні продовжить плавно девальвувати й до кінця 2024 року очікується на рівні 43 гривні за долар. Такий прогноз дав Григорій Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook.
Вже зараз він прогнозує, що до кінця поточного року показник зростання реального ВВП на 2024 рік підвищиться з 3,4% до 3,6%.
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