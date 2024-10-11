Продати монети в Україні — як відрізняти рідкісну монету від звичайної

Монети. Фото: google.com

Цінність рідкісних монет номіналом 1 гривня значно зросла. Деякі з них можуть коштувати до десятків тисяч гривень. Найвищу вартість мають монети 1992, 1995, 1996 та 2001 років випуску.

Про це повідомило видання Новини.LIVE, посилаючись на портал Монети-ягідки у п'ятницю, 11 жовтня.

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Найцінніші монети номіналом 1 гривня

Одна гривня 1992 року

Монета номіналом 1 гривня 1992 року є однією з найрідкісніших українських монет. Вона була випущена в рамках налаштування обладнання монетного двору, коли тільки розпочинали карбувати гривні як національну валюту. Ці монети не вводилися в офіційний обіг, тому знайти їх у гаманці чи обміні фактично неможливо. Більшість екземплярів, що збереглися до наших днів, знаходяться в приватних колекціях нумізматів і на аукціонах.

Перші гривні були викарбувані без гуртового напису — гладкий гурт був результатом технічних обмежень. На той момент у монетному дворі ще не існувало відповідних інструментів для нанесення написів на гурт. Пізніше майстри експериментували з різними варіантами написів, зокрема датами.

Найвідоміші різновиди монет 1 гривня 1992 року включають:

1.1ААг (гладкий гурт) — не містить гуртових написів, вартість таких монет на аукціонах коливається від 12 000 до 37 000 гривень.

Монета одна гривня 1992 року з гладким гуртом. Фото: Монети-ягідки

1.1АА1 (з гуртовим написом) — на гурті присутня дата, відділена трьома крапками. Існують варіанти з датами 1992, 1994 або 1995 років. Вартість монети з гуртовим написом варіюється від 15 000 до 20 000 гривень.

Монета одна гривня 1992 року. Фото: Монети-ягідки

Особливий інтерес викликає різновид 2ААд, який представляє собою перечекан із радянської монети номіналом 5 копійок. У жовтні 2022 року на аукціоні Violity таку монету продали за рекордні 82 000 гривень. Це один з найбільш цінних екземплярів, адже його створено на базі старих радянських плашок.

Одна гривня 1995 року

Монета номіналом 1 гривня 1995 року є однією з найбільш цінних та рідкісних в обігу серед українських нумізматів. Хоча точний тираж цієї монети невідомий, за даними з нумізматичних форумів, його оцінюють приблизно в 52 тисячі примірників. Це доволі невелика кількість, що робить монету рідкісною, а її вартість на ринку — значною.

Відомо кілька різновидів цієї монети, однак найбільш поширеними є варіанти 1АБ1.1 та 1АБ1.2. Їх головна відмінність полягає в товщині шрифту на гурті монети: у першому різновиді шрифт товстий, а в другому — тонкий. Інші варіанти монет зустрічаються дуже рідко, і тому на аукціонах вони майже не представлені.

Нижче подані орієнтовні ціни на різні різновиди монет:

Різновид монети Ціна 1БАг, гладкий гурт 7000 – 9000 грн 1АБ1 (1992), дата на гурті 1992 договірна 1АБ1 (1994), дата на гурті 1994 договірна 1АБ1.1, широкий кант 500 – 800 грн 1АБ1.2, широкий кант 500 – 800 грн 1АБ1 (1996), дата на гурті 1996 договірна 2ААг, гладкий гурт 2800 – 5600 грн 2АА1.1, вузький кант 1400 – 2800 грн 2АА1.2, вузький кант 1400 – 2800 грн 2АА2, три крапки на гурті 11 000 – 16 000 грн

Окремо слід згадати пробні екземпляри, на яких дата на аверсі вказує 1995 рік, а на гурті можна побачити дати 1992, 1994 або 1996. Це надзвичайно рідкісні монети, і їх тираж залишається невідомим. Ці монети є бажаними для колекціонерів, і їх вартість зазвичай обговорюється індивідуально на аукціонах або серед фахівців.

Монета одна гривня 1995 року. Фото: Монети-ягідки

Одна гривня 1996 року

Монета номіналом 1 гривня 1996 року стала першою обіговою гривнею незалежної України. Вона відразу привернула увагу колекціонерів завдяки своїм різновидам та особливостям. Основна маса таких монет не відрізняється значною вартістю, але деякі екземпляри мають певні унікальні характеристики, що підвищують їхню ціну на аукціонах.

Зазвичай виділяють три основні різновиди 1 гривні 1996 року — 1АБ1, 1АБ2 і 1АБ3. Вони відрізняються між собою виключно шрифтом на гурті, однак їхня ринкова вартість практично не відрізняється. За такі монети можна отримати від 30 до 80 гривень.

Цікаво, що окрім цих основних варіантів, існує монета з перевернутим гуртом.

Дійсно рідкісними є інші варіанти 1 гривні 1996 року:

1АБг — монета з гладким гуртом без будь-яких написів. Її ціна коливається від 6 000 до 8 000 гривень.

— монета з гладким гуртом без будь-яких написів. Її ціна коливається від 6 000 до 8 000 гривень. 1АБ1.1 (1995) — варіант, де на гурті вказаний рік 1995, а на аверсі — 1996. Це справжня колекційна знахідка, вартість якої також складає 6 000 – 8 000 гривень.

Такі монети є надзвичайно рідкісними, адже вони відносяться до пробних екземплярів, що були викарбувані обмеженим тиражем. Фактично, їхня точна кількість невідома, і з'являються вони на аукціонах вкрай рідко.

Окрім звичайних обігових монет, колекціонери також шукають гривні 1996 року з річного набору НБУ. Вони не використовувались у щоденному обігу і зберігаються в банківській запайці, що робить їх дорожчими. Такі екземпляри можна продати за 100–400 гривень.

Монета одна гривня 1996 року. Фото: Монети-ягідки

Одна гривня 2001 року

Монета номіналом 1 гривня, випущена у 2001 році, є однією з масових обігових монет України. За даними форуму "Монети ІТК", загальний тираж становив 100 мільйонів примірників, що є значною кількістю. Через це вартість більшості таких монет залишається низькою, і їх можна придбати за номінал або незначно вище. Проте особливий інтерес серед колекціонерів викликають рідкісні різновиди, які можуть досягати значно вищої ціни.

Рідкісні різновиди монети 1 гривня 2001 року

Найбільшу цінність становлять дві рідкісні варіації монети:

1АДг (гладкий гурт)

2АЕ3 (зменшений рисунок аверса)

Відмінності між різновидами можна визначити за допомогою простого інструмента – лінійки. Щоб ідентифікувати рідкісну монету, необхідно виміряти відстань між крайніми остями. Для звичайних монет цей показник становить 18,7 мм, а для рідкісних – 18,3 мм. Зверніть увагу, що точність вимірювання може варіюватися залежно від якості лінійки, тому рекомендується порівнювати кілька монет одного року для точнішого результату.

Цінність монети залежить від її різновиду:

1АДг (гладкий гурт) — до 5 000 грн

1АД1 (звичайний аверс 18,7 мм) — 1 грн

1АД2 (звичайний аверс 18,7 мм) — 1 грн

1АД3 (звичайний аверс 18,7 мм) — 1 грн

2АД2 (зменшений аверс 18,3 мм) — 50–120 грн

2АД3 (зменшений аверс 18,3 мм) — 18–50 грн

2АЕ3 (зменшений аверс 18,3 мм, реверс 22,3 мм) — 400–800 грн

Монета одна гривня 2001 року. Фото: Монети-ягідки

Де продати рідкісну монету

Монету номіналом одна гривня, випущену у 1992, 1995, 1996 та 2001 роках, можна вигідно продати колекціонерам. Їх продаж можна здійснити як при особистій зустрічі, так і через різні онлайн-платформи. Для пошуку зацікавлених покупців варто звернути увагу на такі аукціони, як Violity, "Монети ІТК" та Monitex.

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