Які копійки можна продати дорого — вартість рідкісних 5 копійок

5 копійок. Фото: УНІАН

Колекціонери готові викласти тисячі гривень за рідкісні 5 копійок, які карбували ще у 90-х роках минулого століття. Втім, підійдуть далеко не всі монети — експерти зазначили, які саме "помилки" монетного двору зробили деякі екземпляри особливо цінними та як їх відрізнити.

Про це повідомляє "Монети-ягідки".

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5 копійок 1992 року — яка вартість та особливості

Монета 5 копійок 1992 року випуску,1ААк, крупна насічка. Фото: Монети-ягідки

Монету номіналом 5 копійок 1992 року колекціонери оцінюють на суму від 4000 до 10 000 гривень. Відрізнити "особливу" монетку можна за такими параметрами:

середній зуб тризубу має потовщення у верхній частині;

одиниця в році має хвостик;

гроно №2 має форму прямокутного трикутника;

гурт має велику насічку.

"Через помилку на монетному дворі невелика кількість монет отримала велику насічку на гурті. Саме такі 5 копійок дорого купують нумізмати", — розповідають фахівці.

Ще особливо ціняться 5 копійок 1992 року випуску типу 2БАм. За них готові заплатити від 2500 до 7000 гривень.

Монета 5 копійок 1992 року випуску,2 БАм. Фото: Монети-ягідки

Щоб відрізнити цінну монету, варто звернути увагу на:

середній зуб тризуба, який має бути гострим та вузьким;

одиниця у році має бути без хвостика внизу;

гроно №2 має бути у формі тупокутого трикутника;

гурт має мати дрібну насічку.

5 копійок 1996 року — максимальна ціна та відмінності

Монета 5 копійок 1996 року випуску. Фото: Монети-ягідки

Цікаво, що за 5 копійок 1996 року випуску нумізмати готові заплатити понад 1000 гривень.

Особливість криється у маленькому тиражі — тоді їх випустили лише 5000 шт. Фахівці зазначають, що чим кращий стан монети, тим дорожче її можна продати. Тому найбільше цінуються копійки саме з банківського набору.

Нагадаємо, нещодавно монетний двір представив нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень, яку присвятили відомому українському режисеру.

Також ми розповідали, скільки можна "вторгувати" у колекціонерів за 25 копійок та як відрізнити рідкісні екземпляри.