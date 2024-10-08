Які копійки можна продати дорого — вартість рідкісних 5 копійок

Колекціонери заплатять вам тисячі гривень за ці 5 копійок — які монети рідкісні
Колекціонери готові викласти тисячі гривень за рідкісні 5 копійок, які карбували ще у 90-х роках минулого століття. Втім, підійдуть далеко не всі монети — експерти зазначили, які саме "помилки" монетного двору зробили деякі екземпляри особливо цінними та як їх відрізнити.
Про це повідомляє "Монети-ягідки".
5 копійок 1992 року — яка вартість та особливості
Монету номіналом 5 копійок 1992 року колекціонери оцінюють на суму від 4000 до 10 000 гривень. Відрізнити "особливу" монетку можна за такими параметрами:
- середній зуб тризубу має потовщення у верхній частині;
- одиниця в році має хвостик;
- гроно №2 має форму прямокутного трикутника;
- гурт має велику насічку.
"Через помилку на монетному дворі невелика кількість монет отримала велику насічку на гурті. Саме такі 5 копійок дорого купують нумізмати", — розповідають фахівці.
Ще особливо ціняться 5 копійок 1992 року випуску типу 2БАм. За них готові заплатити від 2500 до 7000 гривень.
Щоб відрізнити цінну монету, варто звернути увагу на:
- середній зуб тризуба, який має бути гострим та вузьким;
- одиниця у році має бути без хвостика внизу;
- гроно №2 має бути у формі тупокутого трикутника;
- гурт має мати дрібну насічку.
5 копійок 1996 року — максимальна ціна та відмінності
Цікаво, що за 5 копійок 1996 року випуску нумізмати готові заплатити понад 1000 гривень.
Особливість криється у маленькому тиражі — тоді їх випустили лише 5000 шт. Фахівці зазначають, що чим кращий стан монети, тим дорожче її можна продати. Тому найбільше цінуються копійки саме з банківського набору.
Нагадаємо, нещодавно монетний двір представив нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень, яку присвятили відомому українському режисеру.
Також ми розповідали, скільки можна "вторгувати" у колекціонерів за 25 копійок та як відрізнити рідкісні екземпляри.
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