В Ощадбанке уточнили нюансы процедуры перевыпуска карты — подробности

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентам государственного "Ощадбанка" объяснили некоторые детали перевыпуска зарплатных карт. В частности, известно, какие необходимы документы для этого и сколько длится соответствующая процедура.

Об этом представители Ощадбанка сообщили в соцсети Facebook.

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Нюансы перевыпуска карт в Ощадбанке

Как известно, в случае завершения срока действия карты клиенты имеют право на ее бесплатный перевыпуск. Некоторые украинцы попросили банк уточнить, что нужно для соответствующей процедуры и сколько займет времени поступление новой карты.

"Подскажите, пожалуйста, какие документы нужно предоставить в отделение банка для перевыпуска карты Ощад (зарплатная)? И в течение какого срока будет готова новая карта для получения?", — говорится в обращении.

Представители Ощадбанка сообщили, что продолжительность всего процесса составляет две недели, а из документов при себе нужно иметь только паспорт и идентификационный код.

"Срок выпуска и доставки карты в отделение составляет 14 дней. Для перевыпуска нужно иметь с собой паспорт и идентификационный номер", — говорится в пояснении.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Что нужно знать о сроке действия карт

В апреле госфинучреждение в очередной раз продлило срок действия старых банковских карт для удобства клиентов. Речь идет о картах, срок которых подошел к концу в начале полномасштабной войны, то есть с февраля 2022 года.

Процедура пролонгации состоялась автоматически. Все старые карты будут оставаться актуальными до 31 декабря 2025 года.

Украинцам будет доступно большинство финансовых операций:

расчет в торговых сетях;

снятие наличных средств в банкоматах.

В то же время, если клиент получит сообщение от банка о том, что действие карты не продлят на новый срок, то необходимо обратиться в отделение для перевыпуска.

Также в случае выявления проблем граждане могут осуществлять оплату через "Ощад24" благодаря виртуальной карте.

Все детали по карте можно уточнить, обратившись с финансового номера телефона по такому контакту: (044) 247-84-18.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке в апреле 2025 года обновили тарифы на некоторые финансовые операции. В основном новые правила коснулись корпоративных клиентов, тогда как большинство услуг доступны по старым правилам.

Также в приложении "Ощад24" не всегда есть возможность осуществить оплату штрафов за нарушения правил дорожного движения. Речь идет о случаях, когда необходимо ввести произвольные реквизиты.