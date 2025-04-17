Платежі через Ощад24 — які труднощі мають клієнти банку

Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" розповіли про труднощі, які можуть чекати в оплаті штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху на банківські реквізити державних рахунків через особистий кабінет в "Ощад24". Виявляється, що за довільними реквізитами здійснити оплату тимчасово неможливо.

Про це йдеться в одному з повідомлень на сторінці Ощадбанку у Facebook.

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Детальніше про проблему з розрахунками через "Ощад24"

На труднощі з процедурою оплати розповіла одна з клієнток банку. Вона зазначила, що потрібно було сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху на рахунок головного управління Державної казначейської служби України в Рівненській області, однак Ощадбанк не бачить з невідомих присин номер банківського рахунку Рівненсьокого казначейства.

"Проблема в тому, що банк не бачить реквізити казначейства, які вписані у постанову поліції. Питання, що саме слід обрати (який конкретно вид платежу) аби банк побачив номер рахунку Рівненського казначейства? На додачу, сайт, що ви дали, не дозволяє написати назву Рівененського казначейства, як зазначено у постанові поліції. Може є якийсь спосіб просто платити штраф за порушення ПДР через Ощадбанк?", — повідомила жінка.

Що кажуть в Ощадбанку

У банку зазначили, що платежі на рахунки казначейства можна оплатити через офіційний сайт. В застосунку "Ощад24" потрібно обрати "Інше — Податки, збори та бюджетні платежі" та за необхідністю сплатити.

Проте за довільними реквізитами здійснювати оплату до казначейства тимчасово неможливо.

Клієнти можуть вибирати лише з доступного переліку платежів, що відображаються в застосунку. У разі, якщо необхідні рахунки не висвічуються, то оплатити можна альтернативними способами.

"Якщо необхідний платіж вам недоступний, тоді рекомендуємо звернутися для сплати у відділення банку, або ж скористатися альтернативними каналами", — йдеться у поясненні банку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Раніше ми повідомляли, що в Ощадбанку повідомили про деякі деталі фінансового моніторингу у 2025 році. Йдеться про будь-які підозрілі фінансові операції клієнтів.

Також ми писали, що деяким клієнтам Ощадбанку, які нині перебувають за кордоном, з невідомих причин блокують доступ до застосунку "Ощад24". Зокрема, блокування може статися у разі наявності боргів чи через фінмоніторинг.