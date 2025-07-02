В Ощадбанке могут взимать дополнительно 100 грн при перевыпуске карты — что надо знать

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Работники отделений государственного "Ощадбанка" при перевыпуске банковских карт могут по умолчанию заключать договоры на платное страхование. Однако клиенты должны знать, что соответствующая услуга является необязательной, поэтому имеют право отказаться от нее.

Об этом говорится на сайте Минфин, где клиенты оставляют отзывы о деятельности банков.

Реклама

Читайте также:

Дополнительная плата при перевыпуске карты

Как рассказал один из клиентов, в одном из отделений Ощадбанка при замене старой карты работник финучреждения попросил подойти к кассе для расчета.

Оказалось, что речь шла об оплате подключения сервиса от частной страховой компании в сумме 100 грн.

"При оплате этих 100 гривен оказалось, что кассир перечислил их не за перевыпуск карты, а за страхование от несчастного случая в ЧАО "МетЛайф". Параллельно менеджер без нашего согласия оформил договор", — говорится в обращении.

После оформления и расчета за новую карту гражданин обратился на горячую линию с жалобой. После ее регистрации клиенту рекомендовали снова обратиться в банковское отделение для урегулирования ситуации. После повторного обращения работник банка вернул гражданину уплаченные 100 грн.

Скриншот. Источник: Ощадбанк

Что нужно знать об услуге страхования в Ощадбанке

Как отмечается на портале Ощадбанка, клиенты финучреждения могут подключить программу страхования "Мое здоровье" от СК "Метлайф". Сервис гарантирует:

при возникновении одного страхового случая — предоставление выплат за полученные травмы;

покрытие расходов — при появлении страхового случая по нескольким полисам.

Соответствующая дополнительная услуга является платной, ведь предоставляется частной компанией, и является необязательной. Поэтому клиенты могут самостоятельно решать: подключать ее или нет.

Процедура замены обычных банковских карт является бесплатной, если в течение года выдано до шести единиц.

Напомним, клиенты Ощадбанка, у которых срок действия пенсионных карт закончился с июля, должны самостоятельно прибыть в банк для получения новых. Это можно сделать в любом отделении финучреждения.

Также мы рассказывали, что беженцам могут блокировать карты Ощадбанка по разным причинам, в частности, в рамках защиты от мошеннических списаний. В банке дали советы, как действовать в таких случаях.