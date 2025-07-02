В Ощадбанку можуть стягувати додатково 100 грн під час перевипуску картки — що треба знати

Банківська карта в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Працівники відділень державного "Ощадбанку" під час перевипуску банківських карт можуть за умовчанням укладати договори на платне страхування. Однак клієнти повинні знати, що відповідна послуга є необов'язковою, тому мають право відмовитися від неї.

Про це йдеться на сайті Мінфін, де клієнти залишають відгуки про діяльність банків.

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Як розповів один із клієнтів, в одному з відділень Ощадбанку під час заміни старої картки працівник фінустанови попросив підійти до каси для розрахунку.

Виявилося, що йшлося про оплату підключення сервісу від приватної страхової компанії у сумі 100 грн.

"Під час сплати цих 100 гривень виявилося, що касир перерахував їх не за перевипуск картки, а за страхування від нещасного випадку в ПрАТ "МетЛайф". Паралельно менеджер без нашої згоди оформив договір", — йдеться у зверненні.

Після оформлення та розрахунку за нову картку громадянин звернувся на гарячу лінію зі скаргою. Клієнту рекомендували знову звернутися до банківського відділення для врегулювання ситуації. Після повторного звернення працівник банку повернув сплачені 100 грн.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Що треба знати про послугу страхування в Ощадбанку

Як зазначається на порталі Ощадбанку, клієнти фінустанови можуть підключити програму страхування "Моє здоров'я" від СК "Метлайф". Сервіс гарантує:

у разі виникнення одного страхового випадку — надання виплат за отримані травми;

покриття витрат — у разі появи страхового випадку за кількома полісами.

Відповідна додаткова послуга є платною, адже надається приватною компанією, і є необов'язковою. Тому клієнти можуть самостійно вирішувати: підключати її чи ні.

Процедура заміни звичайних банківських карт є безплатною, якщо протягом року видано до шести одиниць.

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку, у яких термін дії пенсійних карт закінчився з липня, мають самостійно прибути до банку для отримання нових. Це можна зробити у будь-якому відділенні фінустанови.

Також ми розповідали, що біженцям можуть блокувати карти Ощадбанку з різних причин, зокрема, в рамках захисту від шахрайських списань. У банку дали поради, як діяти в таких випадках.