ПриватБанк во время войны экономит на выпуске карт — детали жалобы

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" имеет проблемы с выпуском новых банковских карт. Клиентам советуют пользоваться старым пластиком, ведь карты считаются все равно действительными, поскольку неоднократно продлевали их срок действия во время режима военного положения.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале "Минфин", где можно оставить отзыв или жалобу на работу банков.

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Отказ ПриватБанка в перевыпуске карт

Как рассказал один из пользователей, его мать является клиенткой ПриватБанка, у которой закончился срок действия банковской карты. Когда пришла в офис банка для перевыпуска карты, ей отказали. Причиной назвали элементарное отсутствие наличия карт. Ей посоветовали пользоваться старой карточкой в дальнейшем, ведь считается действительной.

"Моя мать является клиентом банка. У нее истек срок действия карты. Она обратилась в ближайший филиал, чтобы перевыпустить карту, где ей сказали, что в связи с отсутствием пластика не перевыпустят карту и она может и дальше пользоваться нынешней картой, потому что военное положение и т.д.", — говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что теперь мать постоянно сталкивается с неудобствами при расчете старым пластиком: любой кассир об этом каждый раз сообщает, а сам процессинг с банком происходит крайне медленно.

"Проблема в том, что теперь на каждой кассе каждый кассир объявляет, что у нее закончился срок действия карты и сам процессинг с банком происходит очень медленно. Хотел спросить — насколько это нормальная практика в этой организации?", — написал он.

Скриншот. Источник: Минфин

Что делать в случае окончания срока действия карты

В банке не отреагировали на сообщение. Как известно, ПриватБанк неоднократно продлевал действие старых карт, срок которых завершился с 24 февраля 2022 года. Они считаются действительными, проблемы иногда могут постигнуть на зарубежных сайтах, ведь пролонгированные карты не принимают к оплате, их невозможно привязать для оплаты регулярных онлайн-сервисов, работающих на условиях подписки. Тогда как в магазинах ими можно рассчитаться без труда.

Клиенты при желании и возможности могут обратиться в ближайшее отделение для перевыпуска карты. Самый простой вариант — сделать это онлайн. На сайте есть инструкция по заказу доставки.

Заказать карту можно в приложении "Приват24". Для этого нужно:

зайти в раздел "Кошелек":

выбрать карту, которую надо перевыпустить;

перейти к ее настройкам;

нажать "Заказать карту";

выбрать место получения (можно по адресу, выбрав отделение на карте);

нажать "Подтвердить заказ".

Однако на портале пользователи пишут, что с заказанными картами в ПриватБанке тоже есть проблемы. Некоторые ждут доставку более полумесяца.

"Можно доставку карты заказать, только непонятно, сколько ее ждать. Я свою с индивидуальным дизайном жду с 15 числа", — отмечается в сообщении.

Таким образом, относительно продления срока действия карт, с одной стороны, это большой плюс, ведь у граждан нет необходимости оформлять новые платежные карты, а банки могут не тратить деньги на печать пластика. Однако, с другой — возникают определенные трудности с оплатой и надежнее иметь новую.

Напомним, ранее клиенты ПриватБанка рассказали о невыплате денег по программе "Страхование от мошенничества". Причиной называют — "нестраховые случаи".

Также писали, что ПриватБанк первым запустил технологию с RCS-сообщений для коммуникаций с банком. Однако сервис работает только тогда, когда есть интернет-связь.