В ПриватБанке выдвинули странное требование при замене карты — детали

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" в случае окончания срока действия карты имеют право на ее бесплатный перевыпуск. Однако некоторые украинцы жалуются, что во время этой процедуры в финучреждении могут требовать внесения средств на счет.

Об этом сообщили на портале "Минфин", где граждане оставляют отзывы о работе банков.

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Подробнее о требовании ПриватБанка во время перевыпуска карты

Как рассказала одна из клиенток, из-за необходимости замены карты она обратилась в отделение ПриватБанка.

Сотрудница банка сообщила, что для этого необходимо положить на счет несколько сотен гривен. Когда клиентка заявила, что не согласна с такими требованиями, ей отказали в замене карты.

"С каких пор в Привате, чтобы перевыпустить карту, с человека для активации новой карты требуют внести на нее 350 грн, чтобы, вроде бы, активировать ее? Это когда такие правила появились? Без согласия на такие действия сотрудницей банка было отказано в банальном перевыпуске обычной банковской карты", — говорится в обращении.

Стоимость перевыпуска карты

На портале представители ПриватБанка не уточнили, с чем именно может быть связано соответствующее требование.

Как отмечается на сайте банка, если осуществление перевыпуска карты происходит из-за окончания срока действия, то соответствующий процесс бесплатный. В случае потери или повреждения могут взимать небольшую комиссию, которая уточняется в банке. В частности, стоимость оформления и перевыпуска карты для выплат в национальной валюте может составлять 100 грн, если речь идет о шестой карте за год.

Скриншот. Источник: Сайт ПриватБанка

Стоимость оформления именной карты с фото "Карта Универсальная Gold" (выпуск и перевыпуск) составляет 150 грн. Карта мгновенного выпуска "Карта Универсальная Gold" бесплатная до шести единиц в год.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Заказать карту можно как в отделении, так и онлайн в приложении "Приват24" с доставкой физической карты. Доставка также бесплатная.

В основном срок перевыпуска составляет от нескольких дней до двух недель. Это зависит от адреса проживания клиента и способа доставки.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка из-за бота "Яну" теряют средства со счетов. Пока длится разговор с роботом, мошенники оперативно списывают средства.

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