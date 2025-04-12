В ПриватБанке выдвинули странное требование при замене карты — детали

Перевыпуск карт ПриватБанка — какой сюрприз может ожидать
Клиенты государственного "ПриватБанка" в случае окончания срока действия карты имеют право на ее бесплатный перевыпуск. Однако некоторые украинцы жалуются, что во время этой процедуры в финучреждении могут требовать внесения средств на счет.
Об этом сообщили на портале "Минфин", где граждане оставляют отзывы о работе банков.
Подробнее о требовании ПриватБанка во время перевыпуска карты
Как рассказала одна из клиенток, из-за необходимости замены карты она обратилась в отделение ПриватБанка.
Сотрудница банка сообщила, что для этого необходимо положить на счет несколько сотен гривен. Когда клиентка заявила, что не согласна с такими требованиями, ей отказали в замене карты.
"С каких пор в Привате, чтобы перевыпустить карту, с человека для активации новой карты требуют внести на нее 350 грн, чтобы, вроде бы, активировать ее? Это когда такие правила появились? Без согласия на такие действия сотрудницей банка было отказано в банальном перевыпуске обычной банковской карты", — говорится в обращении.
Стоимость перевыпуска карты
На портале представители ПриватБанка не уточнили, с чем именно может быть связано соответствующее требование.
Как отмечается на сайте банка, если осуществление перевыпуска карты происходит из-за окончания срока действия, то соответствующий процесс бесплатный. В случае потери или повреждения могут взимать небольшую комиссию, которая уточняется в банке. В частности, стоимость оформления и перевыпуска карты для выплат в национальной валюте может составлять 100 грн, если речь идет о шестой карте за год.
Стоимость оформления именной карты с фото "Карта Универсальная Gold" (выпуск и перевыпуск) составляет 150 грн. Карта мгновенного выпуска "Карта Универсальная Gold" бесплатная до шести единиц в год.
Заказать карту можно как в отделении, так и онлайн в приложении "Приват24" с доставкой физической карты. Доставка также бесплатная.
В основном срок перевыпуска составляет от нескольких дней до двух недель. Это зависит от адреса проживания клиента и способа доставки.
Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка из-за бота "Яну" теряют средства со счетов. Пока длится разговор с роботом, мошенники оперативно списывают средства.
Также мы сообщали, что клиентке ПриватБанка удалось отсудить 20 тыс. грн морального ущерба. Решение касается противоправного требования финучреждения оплатить более 120 тыс. грн, которые украли мошенники.
Читайте Новини.LIVE!