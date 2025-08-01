Возможность перевыпуска старых карт Ощадбанка дистанционно — как проверить

Перевыпуск карты Ощадбанка дистанционно — что нужно знать
С июля 2025 года некоторые старые платежные пластиковые карты государственного "Ощадбанка" были аннулированы. В финучреждении напомнили правила перевыпуска и как проверить возможность замены карт дистанционно.
Об этом рассказали представители Ощадбанка в соцсети Facebook.
Как проверить возможность замены карт Ощадбанка дистанционно
На странице банка в соцсети некоторые клиенты просят объяснить, в каких отделениях можно осуществить замену карт, у которых завершился срок действия.
"У меня завершился срок действия пенсионной карты, надо получать новую. Изначально получала карту в Днепре, но сейчас проживаю в другом месте в Украине. Можно ли получить (перевыпустить) новую пенсионную карту в любом ближайшем отделении, или придется ехать в Днепр?", — говорится в обращении.
По информации сотрудника главного офиса Ощадбанка, ограничений по перевыпуску карт в отделениях нет. Услуга по замене не привязана к месту, где она была оформлена. То есть, такой сервис доступен в любом отделении банка.
Граждане могут уточнить информацию о возможности перевыпуска карты дистанционно по номеру контакт-центра банка.
"Перевыпустить карту можно, обратившись в любое отделение банка. Также вы можете позвонить с финансового номера в контакт-центр 0800210800, и консультант проверит возможность перевыпуска карты дистанционно", — пояснил представитель банка.
Обратиться с соответствующим вопросом в отделение банка можно в удобное для себя время, взяв паспорт и старую карту. Процедура замены является бесплатной, если в течение года выдано до шести единиц.
Какие карты Ощадбанка были аннулированы
По данным банка, в связи с военным положением для удобства клиентов был продлен срок действия большинства платежных карт до 31 декабря 2025 года без необходимости замены пластика. Такое продление произошло автоматически.
С июля закрыли такие карты:
- срок действия подошел к концу в течение февраля 2022-го — марта 2025 года и по которым в январе-феврале 2025 года (включительно) было осуществлено минимум одну операцию в кассах, банкоматах, терминалах;
- срок действия закончился в феврале 2022-го — марте 2025-го, а на счету нет средств и не было операций картой за последние шесть месяцев.
Ранее мы писали, предусмотрено ли взыскание средств при актуализации данных в Ощадбанке. Одна из клиенток рассказала о финансовой проблеме, которая возникла во время осуществления попытки осовременить информацию.
Также мы рассказывали, что украинцев могут постигнуть трудности в желании снять большие суммы средств через банкоматы Ощадбанка. Клиентам советуют сразу идти в кассу отделение банка.
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