Актуалізація даних в Ощадбанку — який може чекати сюрприз

Комісії в Ощадбанку — чи треба платити за актуалізацію даних
Клієнти держфінустанови "Ощадбанку" розповіли про неприємний "сюрприз" у вигляді стягнення невеликих сум грошей під час дистанційної актуалізації даних. У фінустанові пояснили, чи передбачена додаткова плата за відповідну процедуру.
Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.
Детальніше про стягнення коштів під час актуалізації даних
Одна з клієнток фінустанови розповіла про проблему, яка спіткала під час спроби осучаснити інформацію. Йдеться про стягнення у 120 грн за оновлення.
Це відбулося через сервіс дистанційної актуалізації даних в застосунку, що працює у тестовому режимі.
"На моїй карті Ощадбанку з'явився напис: оновити інформацію. Оновила. Інформація не зникла. Оновила вдруге. І двічі з мого рахунку було знято гроші, не можу сказати точно, але, здається, по 120 гривень за кожне оновлення. Наскільки мені відомо, оновлення має бути безкоштовним. Жодних смс я не отримувала...", — йдеться у зверненні.
Що кажуть в Ощадбанку
Співробітник головного офісу Ощадбанку зазначив, що правила банку передбачають регулярне оновлення даних клієнтів. Водночас, жодних комісій за відповідну процедуру не передбачено. Він порадив уточнити відповідну інформацію з оператором, який відстежить, за що саме відбулося списання коштів, оскільки могло бути пов'язане з іншими послугами.
"Актуалізація інформації, яка відбувається онлайн у додатку Ощад, є безкоштовною, та за це не виставляються додаткові комісії. Для предметної перевірки інформації щодо списання коштів за вашою карткою, рекомендуємо зателефонувати з фінансового номера до контакт-центру 08002108002", — йдеться у повідомленні.
Номер контакт-центру Ощадбанку є безкоштовним для дзвінків в Україні, тоді як для дзвінків з-за кордону необхідно використовувати номер (044) 247-84-18. Тарифікація здійснюватиметься мобільним оператором.
Вимога актуалізації даних передбачена стандартними банківськими правилами, в рамках якої клієнт отримає попередження про таку необхідність за 30 днів.
Зокрема, оновити інформацію тепер можна дистанційно у застосунку Ощад24/7 наступним чином:
- потрібно відкрити повідомлення, що надійшло у застосунок;
- перейти у розділ "Ще";
- звірити дані, подані раніше;
- у разі наявності — додати.
Раніше ми писали, що в деяких містах клієнти Ощадбанку мають проблеми з отриманням готівки через банкомати, оскільки в низці пристроїв може не бути достатньої кількості грошей, якщо йдеться про великі суми. У такому разі варто одразу йти у відділення банку.
Також ми розповідали, що клієнти Ощадбанку, які потрапили на гачок шахраїв через фішингові сайти чи інші способи в інтернеті, мають негайно повідомляти кіберполіцію. Там опублікували необхідну контактну інформацію.
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