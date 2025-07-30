Актуалізація даних в Ощадбанку — який може чекати сюрприз

Банківська картка в руках. Фото: Ощадбанк

Клієнти держфінустанови "Ощадбанку" розповіли про неприємний "сюрприз" у вигляді стягнення невеликих сум грошей під час дистанційної актуалізації даних. У фінустанові пояснили, чи передбачена додаткова плата за відповідну процедуру.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Детальніше про стягнення коштів під час актуалізації даних

Одна з клієнток фінустанови розповіла про проблему, яка спіткала під час спроби осучаснити інформацію. Йдеться про стягнення у 120 грн за оновлення.

Це відбулося через сервіс дистанційної актуалізації даних в застосунку, що працює у тестовому режимі.

"На моїй карті Ощадбанку з'явився напис: оновити інформацію. Оновила. Інформація не зникла. Оновила вдруге. І двічі з мого рахунку було знято гроші, не можу сказати точно, але, здається, по 120 гривень за кожне оновлення. Наскільки мені відомо, оновлення має бути безкоштовним. Жодних смс я не отримувала...", — йдеться у зверненні.

Що кажуть в Ощадбанку

Співробітник головного офісу Ощадбанку зазначив, що правила банку передбачають регулярне оновлення даних клієнтів. Водночас, жодних комісій за відповідну процедуру не передбачено. Він порадив уточнити відповідну інформацію з оператором, який відстежить, за що саме відбулося списання коштів, оскільки могло бути пов'язане з іншими послугами.

"Актуалізація інформації, яка відбувається онлайн у додатку Ощад, є безкоштовною, та за це не виставляються додаткові комісії. Для предметної перевірки інформації щодо списання коштів за вашою карткою, рекомендуємо зателефонувати з фінансового номера до контакт-центру 08002108002", — йдеться у повідомленні.

Номер контакт-центру Ощадбанку є безкоштовним для дзвінків в Україні, тоді як для дзвінків з-за кордону необхідно використовувати номер (044) 247-84-18. Тарифікація здійснюватиметься мобільним оператором.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Вимога актуалізації даних передбачена стандартними банківськими правилами, в рамках якої клієнт отримає попередження про таку необхідність за 30 днів.

Зокрема, оновити інформацію тепер можна дистанційно у застосунку Ощад24/7 наступним чином:

потрібно відкрити повідомлення, що надійшло у застосунок;

перейти у розділ "Ще";

звірити дані, подані раніше;

у разі наявності — додати.

Раніше ми писали, що в деяких містах клієнти Ощадбанку мають проблеми з отриманням готівки через банкомати, оскільки в низці пристроїв може не бути достатньої кількості грошей, якщо йдеться про великі суми. У такому разі варто одразу йти у відділення банку.

Також ми розповідали, що клієнти Ощадбанку, які потрапили на гачок шахраїв через фішингові сайти чи інші способи в інтернеті, мають негайно повідомляти кіберполіцію. Там опублікували необхідну контактну інформацію.