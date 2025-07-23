Заміна анульованих карт в Ощадбанку — які вимоги до документів

Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні 2025 року частину платіжних фізичних карт держфінустанови "Ощадбанк" було анульовано. Тим, хто втратив доступ до коштів, необхідно особисто звернутися до відділення банку для перевипуску.

Про те, які діють правила заміни старих карт, розповіли представники банку у соцмережі Facebook.

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Кому анулювали старі карти в Ощадбанку

На сторінці банку клієнти звертаються з проблемою закінчення дії старих карт. Громадяни просять уточнити, які вимоги до документів та в яких відділеннях можна здійснити заміну старих пластикових карт на нові.

"Як мені перевипустити банківську картку, в якої закінчився термін дії, без місця реєстрації? Як мені зняти свої гроші зі свого рахунку, якщо мені скажуть в банку — не маєте прописки...", — йдеться в одному з повідомлень.

У банку пояснили, що у зв’язку з воєнним станом банк продовжував дію старих платіжних карт кілька разів. Цього разу частину карт анулювали, а решті пролонгували термін дії до кінця 2025 року.

Були закриті такі карти:

якщо термін дії закінчився протягом лютого 2022-го — березня 2025 року та за якими у січні-лютому цього року (включно) було здійснено щонайменше одну операцію за допомогою картки в касах, банкоматах, терміналах українського банку;

термін дії добіг кінця у лютому 2022-го — березні 2025-го та на рахунку відсутні кошти і не здійснювались операції картою за останні пів року.

Умови заміни старих карт

Як зазначив співробітник головного офісу Ощадбанку, картку можна перевипустити, навіть якщо у клієнта не вказане місце реєстрації в паспорті. Також факт наявності чи відсутності прописки не впливає на право доступу до власних коштів.

Процедура заміни звичайних банківських карт є безплатною, якщо протягом року видано до шести одиниць.

Клієнти, які є власниками вищевказаних видів карт, дію яких не продовжили з липня, мають звернутися до банківського відділення для того, що їх замінити на нові, адже дистанційна можливість не передбачена.

Послуга із заміни пластикових карт не прив'язана до місця, де її було видано. Таким сервісом можна скористатися у будь-якому відділенні банку. Також громадяни можуть звернутися з відповідним проханням у зручний для себе час. З собою потрібно мати паспорт та стару картку.

Уточнити деталі щодо перевипуску карти можна, зателефонувавши з фінансового номера телефону до контакт-центру банку: 0-800-210-800.

Раніше ми повідомляли, що в Ощадбанку" блокують карти через фінансовий моніторинг. Така процедура необхідна для виявлення та запобігання незаконним фінансовим операціям клієнтів.

Також ми розповідали про те, що в Ощадбанку передбачена комісія "за обробку авторизаційного запиту на суму, що перевищує доступний залишок" за недостатні суми на рахунках. Кошти списують за спроби зняти недостатню суму.