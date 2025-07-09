Оплата ночной работы — какую минимальную доплату гарантируют в 2025 году

Преимущества работы в ночное время — что нужно знать в 2025 году
В Украине оплата работы в ночное время суток имеет свои особенности. Работникам с таким видом занятости, в частности охранникам, предусмотрены специальные доплаты к окладам, что является определенным преимуществом.
Соответствующий вопрос прописан в ст. 108 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).
Особенности правил работы и размеры окладов в ночное время
Согласно законодательству, ночным временем работы считают выполнение служебных обязанностей с 10 часов вечера до 6 часов утра. В то же время, во время военного положения продолжительность смены в ночное время не сокращается на один час, что предусмотрено нормой ч. 1 ст. 54 КЗоТ. Она актуальна исключительно в мирное время.
В частности, должностные оклады за работу в ночное время для сторожей устанавливают в пределах 1-2 тарифного разряда по Единой тарифной сетке (системе построения должностных окладов работников бюджетных заведений, зависящих от тарифного разряда, квалификации и сложности).
Оплата труда в ночное время суток рассчитывается в повышенном размере, что предусмотрено генеральным, отраслевым (региональным) соглашением и коллективным договором.
Какие предусмотрены доплаты за ночную работу
В соответствии с нормами Кодекса законов о труде, граждане, выполняющие должностные обязанности в ночной период суток, должны получать дополнительные выплаты. Там прописаны граничные пределы доплаты за каждый час ночной работы:
- не менее 20% тарифной ставки (оклада);
- максимально — 40% часовой тарифной ставки (оклада).
В частности, сторожам предусмотрена доплата в размере до 40% часовой тарифной ставки за каждый час в ночное время. Однако конечная сумма будет зависеть от условий коллективного договора и приказа.
Для того, чтобы определить часовую ставку для такой оплаты, делят должностной оклад на месячную норму отработанного времени. Полученный результат увеличивают на 40% (или другой размер доплаты в зависимости от условий договора). Для таких работников норма часов на ставку равна 40 часам в неделю.
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