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Главная Финансы Преимущества работы в ночное время — что нужно знать в 2025 году

Преимущества работы в ночное время — что нужно знать в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 14:30
Оплата ночной работы — какую минимальную доплату гарантируют в 2025 году
Охранник на рабочем месте. Фото: Freepik

В Украине оплата работы в ночное время суток имеет свои особенности. Работникам с таким видом занятости, в частности охранникам, предусмотрены специальные доплаты к окладам, что является определенным преимуществом.

Соответствующий вопрос прописан в ст. 108 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

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Особенности правил работы и размеры окладов в ночное время

Согласно законодательству, ночным временем работы считают выполнение служебных обязанностей с 10 часов вечера до 6 часов утра. В то же время, во время военного положения продолжительность смены в ночное время не сокращается на один час, что предусмотрено нормой ч. 1 ст. 54 КЗоТ. Она актуальна исключительно в мирное время.

В частности, должностные оклады за работу в ночное время для сторожей устанавливают в пределах 1-2 тарифного разряда по Единой тарифной сетке (системе построения должностных окладов работников бюджетных заведений, зависящих от тарифного разряда, квалификации и сложности).

Оплата труда в ночное время суток рассчитывается в повышенном размере, что предусмотрено генеральным, отраслевым (региональным) соглашением и коллективным договором.

Какие предусмотрены доплаты за ночную работу

В соответствии с нормами Кодекса законов о труде, граждане, выполняющие должностные обязанности в ночной период суток, должны получать дополнительные выплаты. Там прописаны граничные пределы доплаты за каждый час ночной работы:

  • не менее 20% тарифной ставки (оклада);
  • максимально — 40% часовой тарифной ставки (оклада).

В частности, сторожам предусмотрена доплата в размере до 40% часовой тарифной ставки за каждый час в ночное время. Однако конечная сумма будет зависеть от условий коллективного договора и приказа.

Для того, чтобы определить часовую ставку для такой оплаты, делят должностной оклад на месячную норму отработанного времени. Полученный результат увеличивают на 40% (или другой размер доплаты в зависимости от условий договора). Для таких работников норма часов на ставку равна 40 часам в неделю.

Ранее мы рассказывали, что в Нацагентстве по вопросам госслужбы рассказали об особенностях работы в военных администрациях. Также сообщили, какие действуют правила оплаты труда.

Также мы сообщали, кто из работников имеет право на денежную компенсацию вместо отпуска. Во время военного положения предусмотрены особые условия.

зарплаты выплаты работа деньги сотрудники
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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