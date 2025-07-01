Зарплати у 2025 році — що зміниться для роботодавців та працівників у липні

Грошова купюра в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні 2025 року в Україні роботодавці будуть зобов’язані індексувати заробітну плату працівників. Індекс споживчих цін перевищив порогове значення індексації у 103%, що дало можливість осучаснити виплати.

Це передбачено законом №1282-XI "Про індексацію грошових доходів населення".

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Що треба знати про індексацію зарплат у липні

У 2025 році індексація доходів може здійснюватися згідно з вимогами, визначеними ст. 34 закону №4059-IX "Про Держбюджет України". Базовим місяцем вважається січень цього року, за рекомендацією Міністерства соціальної політики.

За правилами, індексація зарплатні можлива за умови, що індекс споживчих цін, що вираховується наростаючим підсумком, перевищить показник індексації у 103%.

За останніми розрахунками, осучаснення заробітної плати має відбутися з коефіцієнтом 4,4% у липні цього року через перевищення показника порогу індексації. Так, за даними Державної служби статистики, у травні показник індексу інфляції був на рівні 101,3%, завдяки чому накопичувальний індекс зазнав таких змін: 1,008 х 1,015 х 1,007 х 1,013 = 1,044 (104,4%).

З огляду на це, за базового місяця січень поточного року — поточна індексація виникла у липні на суму 133,2 грн.

Однак той, хто не взяв до уваги рекомендацій Міністерства соцполітики, і за базовий місяць взяв грудень попереднього року, зможе осучаснити розмір доходу у липні з відсотком індексації у 3,5%. Максимальний розмір не перевищуватиме 105,9 грн.

Які виплати не будуть підлягати індексації

Індексація пошириться на грошові виплати постійного характеру. Йдеться про:

оплату праці за виконану роботу відповідно до тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок;

надбавки, доплати, премії;

компенсаційні виплати, що гарантує законодавство.

Не індексуватимуть разові виплати, зокрема:

виплати, які розраховують із розміру середньої зарплати, зокрема відпускні та лікарняні;

допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, виплати у зв'язку з народженням дитини, грошову допомогу на поховання;

разову матдопомогу, виплати у разі виходу на пенсію, винагороду за результатом роботи за рік.

У разі недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці роботодавцям загрожуватимуть штрафи, передбачені ч. 2 ст. 265 Кодексу законів про працю України, — у розмірі двох мінімальних зарплат за кожного працівника, тобто цьогоріч в 16 тис. грн.

Нагадаємо, за останній рік середня зарплата в держорганах зросла на 15,5%. Згідно з оприлюдненими даними Міністерства фінансів, виплата сягнула 58,8 тис. грн.



Раніше ми розповідали, що держслужбовці отримуватимуть премії за новим підходом. Сумарно винагорода не зможе перебільшити 30% фонду від заробітної плати за рік.