Оплата нічної роботи — яку мінімальну доплату гарантують у 2025 році

Охоронець на робочому місці. Фото: Freepik

В Україні оплата роботи в нічний час доби має свої особливості. Працівникам з таким видом зайнятості, зокрема охоронцям, передбачені спеціальні доплати до окладів, що є певною перевагою.

Відповідне питання прописане у ст. 108 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

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Особливості правил роботи та розміри окладів у нічний час

Згідно із законодавством, нічним часом роботи вважають виконання службових обов’язків з 10 години вечора до 6 години ранку. Водночас, під час воєнного стану тривалість зміни у нічний час не скорочується на одну годину, що передбачено нормою ч. 1 ст. 54 КЗпП. Вона актуальна виключно у мирний час.

Зокрема, посадові оклади за роботу в нічний час для сторожів встановлюють у межах 1–2 тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою (системою побудови посадових окладів працівників бюджетних закладів, що залежать від тарифного розряду, кваліфікації та складності).

Оплата праці в нічний час доби розраховується у підвищеному розмірі, що передбачено генеральною, галузевою (регіональною) угодою і колективним договором.

Які передбачені доплати за нічну роботу

Відповідно до норм Кодексу законів про працю, громадяни, які виконують посадові обов’язки у нічний період доби, мають отримувати додаткові виплати. Там прописані граничні межі доплати за кожну годину нічної роботи:

щонайменше 20% тарифної ставки (окладу);

максимально — 40% годинної тарифної ставки (окладу).

Зокрема, сторожам передбачена доплата у розмірі до 40% годинної тарифної ставки за кожну годину у нічний час. Проте кінцева сума буде залежати від умов колективного договору та наказу.

Для того, щоб визначити годинну ставку для такої оплати, ділять посадовий оклад на місячну норму відпрацьованого часу. Отриманий результат збільшують на 40% (чи інший розмір доплати залежно від умов договору). Для таких працівників норма годин на ставку дорівнює 40 годин на тиждень.

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