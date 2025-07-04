Грошові компенсації за невикористані відпустки — хто має право та які виплачують суми

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське трудове законодавство дозволяє працівникам отримувати грошову компенсацію замість відпусток у 2025 році. Відомо, у яких випадках передбачена така можливість та які особливості нарахування коштів за невикористаний відпочинок у 2025 році.

Питання компенсацій за невикористану відпустку прописане у Кодексі законів про працю України (КЗпП).

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У яких випадках працівники замість відпочинку можуть отримати гроші

Стаття 83 передбачає, що виплата компенсацій може бути надана тільки за щорічні, а не за інші види відпусток (зокрема, соціальну).

Нарахування компенсацій можливе тільки для тих працівників, які мають право на подовжену тривалість щорічної основної відпустки чи за наявності додаткової.

У зв'язку з цим громадяни, яким передбачена тільки стандартна тривалість відпустки (24 календарні дні), зможуть претендувати на компенсації виключно у разі звільнення.

Працівникам можуть виплатити компенсації замість призначення щорічних відпусток (основна/додаткова) за умови продовження роботи (без звільнення) за наступних обставин:

працівники використали за рік мінімум 24 календарні дні щорічної відпустки;

громадяни проявили особисту ініціативу отримати кошти замість відпочинку (роботодавець не має права відмовити у цьому);

працівники є повнолітніми громадянами.

Зокрема, право на подовжені відпустки мають тільки деякі категорії працівників:

педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники — 56 днів;

громадяни, які мають інвалідність третьої групи — 26 днів;

неповнолітні особи — 31 день;

працівники, задіяні на шкідливих та важких роботах — додаткова щорічна відпустка до 35 днів;

працівники, задіяні на підприємствах з особливим характером праці, зокрема, з ненормованим робочим часом — до семи днів;

державні службовці — 30 днів.

Також на додаткову відпустку мають право атестовані прокурори, судді, посадові особи органів місцевого самоврядування в рамках спеціальних законів.

Які передбачені суми компенсацій за невикористані відпустки

Згідно із законодавчими нормами, під час визначення суми компенсацій за невикористані відпустки обчислюють середню заробітну плату, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців перед днем надання коштів.

Наприклад, якщо педагог має право на відпустку тривалістю 56 днів, то може відпочивати 24 дні, а за інші дні — взяти гроші. Зокрема, таким правом користуються працівники приймальних комісій освітніх закладів, які продовжують працювати влітку. Проте у разі звільнення їм мають нарахувати грошову компенсацію за всі 56 днів за умови відпрацювання мінімум десяти місяців.

Що стосується правил у період воєнного стану, то в цей час відпустки також підлягають під відповідні норми щодо компенсацій, проте роботодавці можуть обмежити період відпочинку 24 днями.

Нагадаємо, у липні роботодавці індексують зарплату працівників в Україні. Це стало можливим завдяки тому, що Індекс споживчих цін перевищив поріг індексації у 103%.

Також ми повідомляли про те, що уряд змінив процедуру оплати праці для держслужбовців за класифікацією посад. Там затвердили нові розміри доплат до їхніх окладів за ранги.