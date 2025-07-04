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Невикористані відпустки у 2025 році — хто може отримати гроші

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 14:30
Грошові компенсації за невикористані відпустки — хто має право та які виплачують суми
Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське трудове законодавство дозволяє працівникам отримувати грошову компенсацію замість відпусток у 2025 році. Відомо, у яких випадках передбачена така можливість та які особливості нарахування коштів за невикористаний відпочинок у 2025 році.

Питання компенсацій за невикористану відпустку прописане у Кодексі законів про працю України (КЗпП).

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У яких випадках працівники замість відпочинку можуть отримати гроші

Стаття 83 передбачає, що виплата компенсацій може бути надана тільки за щорічні, а не за інші види відпусток (зокрема, соціальну). 

Нарахування компенсацій можливе тільки для тих працівників, які мають право на подовжену тривалість щорічної основної відпустки чи за наявності додаткової. 

У зв'язку з цим громадяни, яким передбачена тільки стандартна тривалість відпустки (24 календарні дні), зможуть претендувати на компенсації виключно у разі звільнення.  

Працівникам можуть виплатити компенсації замість призначення щорічних відпусток (основна/додаткова) за умови продовження роботи (без звільнення) за наступних обставин:

  • працівники використали за рік мінімум 24 календарні дні щорічної відпустки;
  • громадяни проявили особисту ініціативу отримати кошти замість відпочинку (роботодавець не має права відмовити у цьому);
  • працівники є повнолітніми громадянами.

Зокрема, право на подовжені відпустки мають тільки деякі категорії працівників:

  • педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники — 56 днів;
  • громадяни, які мають інвалідність третьої групи — 26 днів;
  • неповнолітні особи — 31 день;
  • працівники, задіяні на шкідливих та важких роботах — додаткова щорічна відпустка до 35 днів;
  • працівники, задіяні на підприємствах з особливим характером праці, зокрема, з ненормованим робочим часом — до семи днів;
  • державні службовці — 30 днів.

Також на додаткову відпустку мають право атестовані прокурори, судді, посадові особи органів місцевого самоврядування в рамках спеціальних законів.

Які передбачені суми компенсацій за невикористані відпустки

Згідно із законодавчими нормами, під час визначення суми компенсацій за невикористані відпустки обчислюють середню заробітну плату, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців перед днем надання коштів.

Наприклад, якщо педагог має право на відпустку тривалістю 56 днів, то може відпочивати 24 дні, а за інші дні — взяти гроші. Зокрема, таким правом користуються працівники приймальних комісій освітніх закладів, які продовжують працювати влітку. Проте у разі звільнення їм мають нарахувати грошову компенсацію за всі 56 днів за умови відпрацювання мінімум десяти місяців.

Що стосується правил у період воєнного стану, то в цей час відпустки також підлягають під відповідні норми щодо компенсацій, проте роботодавці можуть обмежити період відпочинку 24 днями.

Нагадаємо, у липні роботодавці індексують зарплату працівників в Україні. Це стало можливим завдяки тому, що Індекс споживчих цін перевищив поріг індексації у 103%. 

Також ми повідомляли про те, що уряд змінив процедуру оплати праці для держслужбовців за класифікацією посад. Там затвердили нові розміри доплат до їхніх окладів за ранги. 

зарплати виплати робота відпустка гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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