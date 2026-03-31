Перерасчет пенсии: украинцы могут подать запрос через Дію

Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году пенсионеры могут обратиться за индивидуальным перерасчетом выплат в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), подав заявление и дополнительные документы, дающие право на пересмотр выплат. В частности, граждане могут воспользоваться возможностью самостоятельно подать заявку через портал государственных услуг "Дія".

Кому из пенсионеров предусмотрены индивидуальные перерасчеты пенсий

По информации Пенсионного фонда, индивидуальный перерасчет пенсий может осуществляться пенсионерам в следующих случаях:

в случае появления желания перейти с одного вида пенсии на другой;

если не был учтен стаж при назначении/предыдущем перерасчете пенсии;

если есть документ о заработной плате за другие 60 месяцев до 1 июля 2000 года;

если есть документы, подтверждающие право на установление к пенсии надбавок, повышений, дополнительных пенсий, пенсии за особые заслуги.

Как дистанционно подать заявление на перерасчет пенсии

Запрос на перерасчет пенсии по возрасту или других видов выплат граждане могут подать через портал государственных услуг "Дія".

Для этого необходимо выполнить несколько шагов на портале. А именно:

войти в кабинет гражданина или зарегистрироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

выбрать нужную услугу для перерасчета;

заполнить необходимые данные;

добавить нужные отсканированные документы;

подписать заявление электронной подписью.

Для заполнения электронной формы заявления на перерасчет пенсии понадобятся следующие документы:

сканированная копия карты налогоплательщика;

копия паспорта (или удостоверения);

другие документы в зависимости от вида пенсии и данных заявителя.

В случае принятия необходимого решения о перерасчете пенсии соответствующее уведомление отправят на электронную почту. После этого решение можно будет загрузить и распечатать в кабинете гражданина в разделе "Услуги — Полученные документы".

Как посмотреть статус заявления на перерасчет

Осуществить проверку статуса заявления можно в личном кабинете на портале госуслуг "Дія". Для этого необходимо нажать на свою фамилию в правом верхнем углу и выбрать необходимый раздел. После этого перейти в раздел "Услуги" и "Заказанные услуги".

Что делать, если заявление было отклонено

В случае отказа в рассмотрении заявления — необходимо ознакомиться с причиной отказа в разделе "Обратите внимание". Если речь идет о технической ошибке, то можно обратиться к чатботу для анализа ситуации. Однако, если была указана конкретная причина отказа, то в случае несогласия стоит обратиться в Пенсионный фонд по телефону 0 800 503 753 или написав письмо на е-почту.